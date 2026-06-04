Subnautica 2 : Le studio en dit davantage sur les nouveautés à venir

Unknown Worlds revient sur sa feuille de route de l'accès anticipé de Subnautica 2, en la présentant plus amplement et en donnant quelques informations supplémentaires. Entre l'ajout très attendu de fonctionnalités multijoueurs, l'ajustement de la survie et l'arrivée imminente d'un nouveau biome dominé par un Léviathan inédit, le studio promet de nombreuses évolutions.

L'accès anticipé de Subnautica 2 et disponible depuis plus de deux semaines maintenant et Unknown Worlds ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Dans un récent journal de développement, les créateurs du célèbre jeu de survie sous-marine ont partagé leur vision pour les mois à venir, confirmant que les retours de la communauté sont le moteur principal de cette nouvelle aventure en coopération. Si une feuille de route a déjà été dévoilée, ces nouvelles informations confirment l'ambition du studio.

Des ajustements majeurs pour la survie

Dès les premiers jours de son lancement sur Steam, Xbox et l'Epic Games Store, Subnautica 2 a fait l'objet d'une attention toute particulière de la part de ses développeurs. Les premières mises à jour se concentrent sur l'équilibrage de l'expérience de base, un élément crucial pour un titre où la moindre erreur sous l'eau peut être fatale, et trois ont déjà été publiées, signe de la réactivité des équipes. Ces dernières ont notamment revu la disponibilité des ressources essentielles, comme l'argent, et le comportement de certains prédateurs, rendant l'exploration à la fois plus juste et plus organique.











Le système de biomods, véritable nouveauté de cet opus, va bien bénéficier d'une refonte, comme attendu. Unknown Worlds prévoit d'ajouter de nouveaux emplacements passifs, offrant ainsi aux explorateurs des options stratégiques inédites pour survivre plus facilement lors des premières heures de jeu. Ces modifications visent à adoucir la courbe de difficulté initiale tout en maintenant la tension inhérente à la franchise.

Le multijoueur au cœur de l'expérience

Subnautica 2 marque un tournant historique pour la série en intégrant un mode coopératif permettant à quatre personnes de plonger ensemble. Pour renforcer cette dimension sociale, le studio travaille activement sur des fonctionnalités très demandées. Le chat vocal de proximité fera bientôt son apparition, comme cela avait été annoncé à la sortie, promettant des moments d'angoisse partagée lorsque les joueurs s'éloigneront un peu trop les uns des autres dans les abysses.

À cela s'ajouteront des émoticônes et des options de personnalisation beaucoup plus poussées pour les avatars. L'objectif est de donner aux plongeurs les outils nécessaires pour s'exprimer et interagir de manière fluide dans ce vaste monde extraterrestre sublimé par le moteur Unreal Engine 5.

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Si les correctifs à court terme sont essentiels, Unknown Worlds voit plus loin. Une mise à jour de contenu massive est d'ores et déjà en préparation. Celle-ci introduira une toute nouvelle région à explorer, ainsi qu'un véhicule inédit pour s'y aventurer. Mais la véritable star de cette future extension sera sans conteste le Leviathan Collector, une créature gigantesque qui promet de donner des sueurs froides aux vétérans de la saga et dont une première image a déjà été montrée dans la vidéo.

En attendant d'accueillir ce contenu et ces améliorations, rappelons que Subnautica 2 est disponible sur PC et Xbox Series. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :