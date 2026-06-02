Subnautica 2 : Hotfix du 1er juin 2026, les détails

Un troisième correctif vient d'être publié sur Subnautica 2, apportant des corrections et quelques ajustements.

Unknown Worlds a publié, il y a très peu de temps, le troisième correctif de Subnautica 2. Ce nouveau patch mineur n'ajoute pas de nouveaux contenus, mais corrige plusieurs problèmes rencontrés par la communauté et apporte quelques ajustements concernant certains éléments du jeu. D'autres correctifs arriveront, très certainement, dans les prochaines semaines.

En attendant, voici le patch notes du correctif du 1er juin 2026 de Subnautica 2, qui est disponible sur toutes les plateformes.

Patch du 1er juin 2026 de Subnautica 2 Correction de problèmes du DLSS qui pouvaient entraîner le plantage du jeu.

Correction de problèmes pouvant empêcher la sauvegarde correcte des paramètres DLSS.

Correction d'un problème empêchant l'utilisation de la génération d'images dans certaines versions du jeu.

Mise à jour de DLSS vers la version 4.5.

Réduction du coût des murs intérieurs à un quart de leur prix initial.

Les Hammerheads n'attaquent plus les Têtards sans pilote. Les Hammerheads peuvent toujours s'intéresser aux Têtards.

Correction d'un problème qui empêchait parfois les Hammerheads d'être attirés par les fusées éclairantes.

Augmentation des dégâts globaux des Marrowbreaches.

Espacement des attaques des Marrowbreaches pour qu'elles soient moins fréquentes.

Réduction de la portée de détection des Nibblers, ce qui rend les joueurs moins visibles à leurs yeux.

Augmentation de la durée pendant laquelle les Nibblers tournent autour du joueur avant d'attaquer.

Réduction de la vitesse de déplacement globale des Nibblers.

Augmentation de la sensibilité des Nibblers à l'Outil multifonction de survie.

Augmentation des dégâts globaux des Nibblers.

Correction d'un plantage rare au démarrage des parties.

Correction d'un problème où les joueurs (et non l'hôte de la partie) revenaient à leur position précédente lorsqu'ils rejoignaient une session multijoueur.

Correction du cumul additif de la modification « Strike Armor » qui pouvait entraîner une situation susceptible de perturber le jeu.

Correction du problème où les lunettes de protection restaient visibles en vue à la première personne en sortant du châssis Tadpole Haul en tant que passager.

Localisation du texte d'aide sur l'écran d'acceptation des conditions d'utilisation.

Ajout de contexte supplémentaire aux rapports de plantage afin de fournir plus de détails sur les problèmes difficiles à reproduire.

D'ailleurs, si vous vous demandez comment avoir un véhicule Têtard sur Subnautica 2, sachez que nous vous indiquons la marche à suivre dans un guide dédié.

Rappelons, en guise de conclusion, que Subnautica 2 est actuellement disponible en accès anticipé sur PC et Xbox Series.