Subnautica 2 : Hotfix du 22 mai, les détails

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 mai 2026 à 19h06
Un deuxième correctif vient d'être publié pour Subnautica 2, corrigeant quelques soucis tout en ajustement des points important.
Subnautica 2 : Hotfix du 22 mai, les détails

Unknown Worlds vient, déjà, de publier le deuxième correctif de Subnautica 2, une semaine après sa sortie. Celui-ci ajoute entre autres de nouvelles zones pour récupérer les ressources, mais aussi la correction de plusieurs soucis. D'autres correctifs sont prévus rapidement, pour modifier des points importants en fonction du retour des joueurs. En attenant, vous pouvez consulter le patch notes du correctif du 22 mai ci-dessous, disponible sur toutes les plateformes.

Patch du 22 mai de Subnautica 2

  • Ajout de zones de ressources d'argent supplémentaires dans la région de début de partie.
  • Ajout de zones de ressources de troïlite supplémentaires dans la région de fin de partie.
  • Ajustement du comportement du Hammerhead pour qu'il ne soit plus aussi attiré par les lumières du Tadpole. Auparavant, cela poussait les Hammerheads à suivre les joueurs, parfois même jusqu'à leurs bases, et à y rester pour essayer d'atteindre le Tadpole.
  • Correction d'un bug où les joueurs pouvaient parfois être téléportés à leur base pendant qu'ils exploraient à bord d'un Tadpole.
  • Correction d'un bug d'oxygène infini après la mort d'un joueur par faim ou par soif alors qu'il pilotait un Tadpole.
  • Résolution d'un plantage qui pouvait survenir lors de la perte de connexion dans une partie multijoueur.
  • Correction d'un plantage qui pouvait se produire de manière aléatoire dans la région de fin de partie.
  • Amélioration des performances lors de l'utilisation des paramètres visuels Épiques.
  • Ajout d'un avertissement pour informer les joueurs que la télémétrie peut être désactivée à tout moment depuis les paramètres. Cet avertissement est uniquement disponible en anglais pour le moment et sera traduit lors de la prochaine mise à jour.
  • Application de modifications aux conditions d'utilisation. Les sections révisées comprennent le préambule, la licence limitée, les vidéos de gameplay, les utilisations interdites, la propriété, le titre de la section, le contenu soumis par les joueurs, la limitation de responsabilité, ainsi que le transfert des termes et conditions.
  • Application de modifications à la politique de confidentialité. Les sections révisées comprennent l'avis de confidentialité, les informations que nous collectons, la manière dont nous partageons vos informations, ainsi que la sécurité de vos informations.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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