Subnautica 2 : Fibre, comment en fabriquer ?

Nous vous expliquons comment fabriquer de la fibre, et où trouver de la pulpe fibreuse, sur Subnautica 2.

Sur le jeu de survie d'Unknown Worlds Entertainment, Subnautica 2, les joueurs et les joueuses doivent collecter de nombreuses ressources, pouvant par la suite être transformées pour fabriquer des items précis. D'ailleurs, au début de l'aventure, vous aurez très vite besoin de fibre. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment fabriquer de la fibre sur Subnautica 2.

Comment fabriquer de la fibre sur Subnautica 2 ?

Collecter de la pulpe fibreuse sur Subnautica 2

Afin de fabriquer de la fibre sur Subnautica 2, vous devez absolument posséder une ressource bien spécifique, qui n'est pas forcément très facile à dénicher : de la pulpe fibreuse. Pour en récupérer, vous devez absolument être équipé de l'outil multifonction de survie, qui peut être crafté contre 3 morceaux de titane auprès du Fabricateur (dans la capsule de survie ou votre base). Normalement, vous n'aurez pas de mal à trouver du titane.

Si tel est le cas, cherchez la plante suivante, qui est dans la zone de départ : Fore-racine à berceau (il se peut qu'une autre plante vous donne également de la pulpe fibreuse). Celle-ci est facilement repérable car elle comporte une sorte d'œuf jaune en son sein (image ci-dessous). Approchez-vous en et visez la racine de cette plante à l'aide de votre outil multifonction de survie. Vous obtiendrez alors de la pulpe fibreuse en plusieurs exemplaires, en coupant la base. Dès que vous en avez suffisamment dans votre inventaire, retournez dans votre capsule de survie ou bien dans votre base pour fabriquer de la fibre.

Fabriquer de la fibre sur Subnautica 2

Une fois de retour dans votre capsule de survie ou votre base, interagissez avec le Fabricateur. Cliquez sur le deuxième onglet, soit celui avec une icône en forme de roche. Dans la liste « Matériaux de base », vous verrez la mention « Fibre ». Il ne vous reste plus qu'à cliquer dessus pour fabriquer de la fibre. Remarquons, à ce sujet, que pour crafter 1 fibre, vous devez posséder 2 pulpes fibreuses.

La fibre est une ressource très importante au début de l'aventure, car cette ressource est demandée pour fabriquer des palmes de base, qui « augmentent légèrement votre vitesse ». D'autres éléments demandent ou demanderont, très probablement, de la fibre. Cependant, vous savez dorénavant comment fabriquer de la fibre sur Subnautica 2.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Subnautica 2 est disponible en accès anticipé sur PC et Xbox Series. Le titre figure également dans le Game Pass.