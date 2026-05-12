Subnautica 2 est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 mai 2026 à 16h30
Plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent si Subnautica 2 est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.
Subnautica 2 est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Développé ainsi qu'édité par Unknown Worlds Entertainment, Subnautica 2 est considéré comme un jeu d'aventure et de survie sous-marine, qui invite les joueurs et les joueuses à explorer un monde océanique inédit. Devant débarquer en accès anticipé au cours du mois de mai 2026, Subnautica 2 fait l'objet de multiples interrogations. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent si Subnautica 2 est multijoueur et/ou coopératif. Si vous vous questionnez à ce propos, sachez que nous vous partageons la réponse.

Subnautica 2 est-il multijoueur et/ou coopératif ?

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que la réponse est positive : Subnautica 2 dispose bien d'une dimension multijoueur et propose, plus précisément, de la coopération en ligne.

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Comme indiqué par le studio de développement, il sera possible de parcourir l'aventure Subnautica 2 jusqu'à 4 joueurs, au total. Sur la page Steam du titre, nous pouvons, effectivement, lire les mots suivants, en plus des mentions « Coopération en ligne » et « Multijoueur multiplateforme » situés dans un encart sur la droite : 

Subnautica 2 est conçu comme une expérience solo, avec en option un mode multijoueur coopératif en ligne permettant d'inviter jusqu'à 3 amis. Vous aurez initialement le choix entre 4 personnages préconfigurés, et d'autres options de personnalisation seront ajoutées au fil de l'accès anticipé. Collaborez pour explorer des ruines tombées dans l'oubli, et découvrez comment vous adapter à une planète potentiellement hostile à votre présence.

De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il sera possible de jouer à Subnautica 2 en solo, mais aussi en multijoueur, notamment avec 3 amis. 

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Subnautica 2 sort en accès anticipé sur PC le 14 mai 2026. À cette date, le titre entrera également dans le catalogue du fameux service de Microsoft, le Game Pass.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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