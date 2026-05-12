Plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent si Subnautica 2 est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

Développé ainsi qu'édité par Unknown Worlds Entertainment, Subnautica 2 est considéré comme un jeu d'aventure et de survie sous-marine, qui invite les joueurs et les joueuses à explorer un monde océanique inédit. Devant débarquer en accès anticipé au cours du mois de mai 2026, Subnautica 2 fait l'objet de multiples interrogations. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent si Subnautica 2 est multijoueur et/ou coopératif. Si vous vous questionnez à ce propos, sachez que nous vous partageons la réponse.

Subnautica 2 est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que la réponse est positive : Subnautica 2 dispose bien d'une dimension multijoueur et propose, plus précisément, de la coopération en ligne.

Comme indiqué par le studio de développement, il sera possible de parcourir l'aventure Subnautica 2 jusqu'à 4 joueurs, au total. Sur la page Steam du titre, nous pouvons, effectivement, lire les mots suivants, en plus des mentions « Coopération en ligne » et « Multijoueur multiplateforme » situés dans un encart sur la droite :

Subnautica 2 est conçu comme une expérience solo, avec en option un mode multijoueur coopératif en ligne permettant d'inviter jusqu'à 3 amis. Vous aurez initialement le choix entre 4 personnages préconfigurés, et d'autres options de personnalisation seront ajoutées au fil de l'accès anticipé. Collaborez pour explorer des ruines tombées dans l'oubli, et découvrez comment vous adapter à une planète potentiellement hostile à votre présence.

De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il sera possible de jouer à Subnautica 2 en solo, mais aussi en multijoueur, notamment avec 3 amis.

Rappelons, en guise de conclusion, que Subnautica 2 sort en accès anticipé sur PC le 14 mai 2026. À cette date, le titre entrera également dans le catalogue du fameux service de Microsoft, le Game Pass.