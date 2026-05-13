Subnautica 2 est-il cross-play et cross-progression ?

Si vous vous demandez si Subnautica 2 propose les fonctionnalités cross-play et cross-progression, sachez que nous vous apportons la réponse.

Comme vous le savez probablement déjà, le tout nouvel opus de la franchise d'Unknown Worlds Entertainment, Subnautica 2, dispose d'une dimension multijoueur. De ce fait, plusieurs personnes au sein de la communauté s'interrogent à ce sujet et se demandent ainsi si Subnautica 2 est cross-play et/ou cross-progression.

Subnautica 2 est-il cross-play ?

Avant tout, rappelons que la fonctionnalité cross-play permet aux joueurs et aux joueuses, venant de différentes plateformes, de profiter ensemble d'un jeu. Celle-ci est souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est intégrée, via une mise à jour, peu de temps après la sortie, notamment lorsque la communauté la réclame. Cette fonctionnalité devient, d'ailleurs, de plus en plus présente sur les jeux disposant d'un aspect multijoueur. Pour vous citer quelques exemples de titres cross-play, nous pouvons convoquer l'exemple de Fortnite, Rocket League ou encore les divers opus Call of Duty.

Dans le cas du nouveau jeu d'Unknown Worlds Entertainment, sachez que Subnautica 2 possède bien la fonctionnalité cross-play, et ce, depuis son lancement en accès anticipé. Dès lors, les joueurs et les joueuses étant sur PC peuvent jouer avec des personnes étant sur Xbox Series. Et inversement. Cette nouvelle ravira très certainement la communauté, et plus précisément celles et ceux qui comptent découvrir ce nouvel opus Subnautica avec leur(s) ami(s).

Subnautica 2 est-il cross-progression ?

Pour ce qui est de la cross-progression, là encore une fonctionnalité importante pour la plupart des jeux et surtout pour la communauté, nous avons une bonne nouvelle. Selon les dernières informations connues, la fonctionnalité cross-progression est disponible sur Subnautica 2. De ce fait, il est possible de récupérer sa progression d'une plateforme à une autre.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Subnautica 2 arrive en accès anticipé le 14 mai 2026 sur PC et Xbox Series. Le titre entrera, à cette date, dans le catalogue du Game Pass (via Game Pass Ultimate et PC Game Pass).