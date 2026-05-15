Subnautica 2 est déjà un énorme succès

Les premiers chiffres de vente de Subnautica 2 ont déjà été communiqués, et le succès est plus que conséquent.

Le nouvel opus de la franchise Subnautica, à savoir Subnautica 2, était très (très) attendu par la communauté. Désormais disponible en accès anticipé sur PC et Xbox Series, Subnautica 2, qui est développé par Unknown Worlds Entertainment, connaît déjà un succès important, à en juger par les dernières statistiques connues.

Subnautica 2 culmine à plus d'un million de copies vendues

En effet, comme indiqué dans une récente publication sur le compte Twitter/X de la licence, Subnautica 2 s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires vendus dans le monde entier. Soulignons, à ce sujet, que ce chiffre a été atteint en très peu de temps, puisqu'Unknown Worlds Entertainment a partagé cette donnée seulement une heure après le lancement du titre en accès anticipé. Nul doute, d'ailleurs, que ce chiffre a évolué depuis. Les développeurs partageront, certainement, de nouvelles informations à ce sujet dans les jours à venir.

Over 1 million Subnauts have already dived into Subnautica 2 🤯



We can't thank you enough for your support! pic.twitter.com/3a0OKXChvp — Subnautica (@Subnautica) May 14, 2026

Le succès de Subnautica 2 se vérifie également via les statistiques concernant le nombre de joueurs connectés en simultané sur Steam.

Un pic de joueurs conséquent pour Subnautica 2

Selon les informations disponibles sur le fameux site SteamDB, Subnautica 2 a enregistré un pic de joueurs très important, après son lancement : plus de 460 000 personnes jouaient à Subnautica 2 depuis la plateforme de Valve, en début de soirée, le jeudi 14 mai 2026. À l'heure où nous écrivons ces lignes, près de 180 000 joueurs sont actuellement sur le titre, via Steam. Il y a de grandes chances que ce nombre évolue à la hausse dans les prochains jours, et surtout durant le week-end à venir. Dans tous les cas, Subnautica 2 est déjà un grand succès.

Rappelons, en guise de conclusion, que Subnautica 2 est actuellement disponible en accès anticipé, et ce, sur PC ainsi que Xbox Series. Le titre d'Unknown Worlds Entertainment figure également dans le catalogue du Game Pass, depuis son lancement.