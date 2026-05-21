Subnautica 2 : Caoutchouc, comment en fabriquer ?

Nous vous indiquons comment fabriquer du caoutchouc sur Subnautica 2.

Sur le jeu de survie multijoueur d'Unknown Worlds Entertainment, Subnautica 2, les joueurs et les joueuses doivent régulièrement transformer des ressources en matériaux, qui sont nécessaires pour crafter des objets utiles. Ainsi, il vous faudra, régulièrement, fabriquer du caoutchouc. Or, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire, ni où trouver les ressources demandées.

Dès lors, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment fabriquer du caoutchouc sur Subnautica 2.

Comment fabriquer du caoutchouc sur Subnautica 2 ?

Collecter du Putrissac Lucifère sur Subnautica 2

Comme vous pourrez le constater, pour fabriquer du caoutchouc sur Subnautica 2, vous devez nécessairement avoir du Putrissac Lucifère dans votre inventaire ou vos espaces de stockage. Cette ressource est assez facile à obtenir, étant donné qu'elle est présente en quantité dans la zone de départ. Ainsi, pour collecter du Putrissac Lucifère, cherchez la plante Fore-racine à berceau (comme sur l'image ci-dessous).

Approchez-vous en et intéressez-vous à la partie supérieure de la plante, qui ressemble à un œuf orange. Ramassez le Putrissac Lucifère. Vous n'avez pas besoin de l'outil multifonction de survie pour obtenir cette ressource. N'hésitez pas à récupérer plusieurs Putrissac Lucifère pour en avoir d'avance.

Fabriquer du caoutchouc sur Subnautica 2

Maintenant que vous avez du Putrissac Lucifère, il vous suffit d'interagir avec un Fabricateur, soit celui de la capsule de survie ou bien celui de votre base, pour fabriquer du caoutchouc sur Subnautica 2. Cet élément est listé dans le deuxième onglet, soit celui avec une icône en forme de roche. Dans la section « Matériaux de base », vous verrez alors la mention « Caoutchouc ». Cliquez dessus pour crafter du caoutchouc, qui exige de posséder 2 Putrissac Lucifère.

Le caoutchouc est une ressource plutôt importante au début de l'aventure, car celle-ci vous permet notamment de fabriquer les palmes de base, la bonbonne d'oxygène standard ou encore des chambres à air. Il se peut que d'autres items demandent ou demanderont, très probablement, du caoutchouc. Néanmoins, vous savez maintenant comment avoir du caoutchouc sur Subnautica 2.

En guise de conclusion, rappelons que Subnautica 2 est disponible en accès anticipé sur PC et Xbox Series.