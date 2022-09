Steelrising partage son accolade trailer

PC Édition Standard → 26,49 € au lieu de 49,99 €, soit 47 % de réduction. Bastille Édition → 31,99 € au lieu de 59,99 €, soit 47 % de réduction.



C'est au début du mois de septembre de cette année 2022 que les joueurs et les joueuses ont pu découvrir le nouveau jeu du studio Spiders (connu pour), et édité par Nacon,. Mélangeant des mécaniques typiques des titres catégorisés comme action-RPG et possédant une forte dimension Souls-like, le soft a su convaincre les joueurs mais aussi la presse spécialisée.D'ailleurs, le studio de développement et l'éditeur en charge de Steelrising ont, récemment, partagé(internationale et française) et. Comme vous pourrez le constater, grâce à cette nouvelle communication visuelle, Steelrising a été très bien accueilli et a su plaire.Pour rappel, Steelrising invite les joueurs à découvrir une version uchronique de la Révolution française, aux côtés d'Aegis, une automate au service de la Reine et devant mettre un terme au règne de terreur de Louis XVI. L'aventure est ponctuée de nombreux affrontements contre des mobs, semi-boss et Titans (boss) et se déroule dans plusieurs quartiers de Paris.Toutes nos impressions sur Steelrising sont disponibles dans notre test . Si vous désirez vous le procurer, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de belles réductions sur la version PC du titre :