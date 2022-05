Steelrising : La protagoniste, Aegis, se dévoile davantage

Meet Aegis, the automaton hero of Steelrising. Developer Spiders shares new details on her design inspiration, including music box ballerinas: https://t.co/xR9XsoLTum pic.twitter.com/xNOtrVUqvh — PlayStation (@PlayStation) May 23, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Dernièrement, la communication autour de Steelrising, le prochain titre de Spiders, studio à l'origine de Greedfall, s'intensifie. Il y a quelque temps, les développeurs et l'éditeur ont partagé un trailer centré sur l'histoire du titre . L'occasion pour les joueurs et les joueuses d'en apprendre davantage quant au contexte de cette nouvelle aventure.Récemment, nous avons eu le droit à. En effet, Jehanne Rousseau, PDG du studio Spiders, a rédigé un article à ce sujet, sur le PlayStation Blog . Ainsi, nous apprenons que depuis les débuts du projet, les développeurs avaient la ferme intention de proposer un. Si l'automate devait s'appeler Ada (nom de la première programmeuse de l'histoire), le studio a ensuite décidé de la nommer Aegis, en référence au bouclier brandi par Athéna pour protéger Zeus.En ce qui concerne le chara' design d'Aegis, il est inspiré de « La Petite Géante », une animation de Nantes, et « la Joueuse de tympanon », un automate du XVIIIe siècle. Pour des raisons de gameplay, ils ont attribué desau personnage, afin d'apporter de. Notons également que let ainsi changer sa perruque, certains traits de son visage et les matériaux utilisés pour son corps.Si vous désirez en savoir plus sur Steelrising, sachez que nous vous avons concocté un guide recensant les informations les plus importantes à son sujet.Pour rappel,doit sortir le. Le titre doit débarquer sur. Aucune version PS4 ou Xbox One ne semble prévue.