Steelrising : Comment obtenir le Harpeau de l'Évêque (grappin) ?

Débloquer le Harpeau de l'Évêque sur Steelrising

Battre le Titan l'Évêque de la Cité

Sur, plusieurs outils doivent être débloqués afin de progresser dans les différentes quêtes principales et secondaires (services). C'est le cas, notamment, du boîtier, soit le. Ci-dessous, vous pourrez découvrir, sur le titre du studio Spiders.Pour obtenir, il convient d'avoir quelques heures de jeu à son actif et d'avoir avancé dans la quête principale de. En effet, vous devrez avoir débloqué le carrosse de Monsieur de Vaucanson, qui fonctionne comme une vestale et permet de se déplacer dans Paris. Il vous faudra également avoir la quête nommée « À la recherche de l'abbé Grégoire », dans votre journal répertoriant vos aventures en cours.Celle-ci vous demandera, notamment, de vous rendre dans une nouvelle zone de Paris, soit la Cité. En progressant dans ladite quête, vous devriez normalement arriver devant le Palais de Justice. Là-bas, vous devrez affronter un nouveau Titan : l'Évêque de la Cité, qui possède lui aussi plusieurs phases et attaques. En l'éliminant, vous débloquerez automatiquement le boîtier que vous recherchiez, soit, qui fonctionne commeÀ partir de ce moment-là, vous pourrez utiliserà votre guise. Il est utile durant les combats, mais est surtout nécessaire pour atteindre certaines zones qui étaient jusqu'à présent inaccessibles. En effet, à plusieurs endroits, vous pourrez voir des crochets, avec un petit halo de lumière, en hauteur (comme sur l'image ci-dessous). En vous approchant et en actionnant les touches adéquates, s'affichant à l'écran, Aegis utiliseraet vous permettra de découvrir de nouveaux passages.Remarquons que, tout comme le Momentum du Sélénite est absolument nécessaire pour progresser surPour rappel,est sorti au début du mois de septembre 2022 et est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous désirez vous le procurer, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de belles réductions sur la version PC du titre :