Steelrising : Comment débloquer le Momentum du Sélénite (dash) ?

Débloquer le Momentum du Sélénite sur Steelrising

Battre le Titan Sélénite du Louvre

Sur, les joueurs et les joueuses ont la possibilité de débloquer divers outils importants, tout au long de leur aventure. Parmi eux, le Momentum du Sélénite qui est un « boîtier qui lui [Aegis] permet d'accomplir des déplacements fulgurants ». Comme vous l'aurez compris, en le débloquant, vous pourrez effectuer un dash en avant, et ce même en l'air. Dans ce nouveau guide, nous vous expliquons, surAfin de débloquer, le boîtier permettant d'effectuer un dash, vous devrez avoir avancé dans la quête principale de: il est impératif de s'être rendu à l'Atelier de Monsieur de Vaucanson et d'avoir terminé la quête liée. C'est ainsi que vous obtiendrez l'accès au carrosse. Fonctionnant notamment comme une vestale, le carrosse vous permet, dès lors, de voyager dans Paris et de vous rendre à diverses destinations.D'ailleurs, l'une de vos prochaines quêtes, notamment celle intitulée « Eaux troubles », vous demandera de vous rendre aux Tuileries. C'est là-bas, et plus précisément dans la cour carrée du Louvre, que vous devrez affronter un nouveau Titan : le Sélénite du Louvre. Attention, celui-ci est assez coriace et effectue des attaques dévastatrices.Néanmoins, en sortant vainqueur de ce combat et en fouillant le corps du boss, vous obtiendrez automatiquement le boîtier que vous recherchiez tant,Dès lors, vous pourrez utiliserà votre guise, lors de vos combats, mais aussi durant vos sessions d'exploration. Lorsqu'il est utilisé au cours d'un affrontement,permet à Aegis de se projeter en avant sur l'ennemi verrouillé et ainsi lui infliger des dégâts de glace. D'un autre côté, à partir du moment où avez débloqué cet outil, vous devrez en faire régulièrement usage pour atteindre certaines zones et, de ce fait, progresser dans vos quêtes.Aussi important que le Harpeau de l'Évêque n'est, ainsi, pas très difficile à débloquer, mais s'avère plus que nécessaire pour le reste de votre aventure.