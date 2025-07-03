Undead Labs (State of Decay 3) ferait également face à des licenciements

D'après une récente rumeur, le studio de développement de State of Decay 3, Undead Labs, serait également victime de licenciements.

Le studio Undead Labs serait également victime de licenciements

Le studio Undead Labs de State of Decay 3 a annoncé des licenciements, dont l'ampleur n'est pas encore claire. Les réunions s'affichent sur les calendriers des personnes au fur et à mesure.

Hearing State of Decay 3 studio Undead Labs has layoffs, not yet clear how widespread. The meetings are showing up on people's calendars on a rolling basis. pic.twitter.com/NmXdH1nk5S — AmericanTruckSongs9 (@ethangach) July 2, 2025

Quel avenir pour State of Decay 3 ?

Comme vous le savez probablement déjà, le 2 juillet 2025, Microsoft a annoncé une vague importante de licenciements (près de 9 000 personnes dans l'entreprise) ainsi que l'annulation de plusieurs jeux, dont Everwild et le reboot de Perfect Dark. En plus de Raven Software et Sledgehammer Games,En effet, récemment, Ethan Gach, qui est journaliste chez Kotaku, a indiqué, via une publication sur son compte Twitter/X, que. Le journaliste a écrit :Pour le moment, Undead Labs n'a pas partagé d'informations officielles à ce sujet, mais cela pourrait arriver dans les prochaines heures, voire jours. Évidemment,, plutôt attendu par la communauté.Annoncé initialement en 2020,a déjà connu quelques difficultés majeures. Toutefois, malgré cela, le titre avait fait une apparition lors de l'événement Xbox Games Showcase de l'année 2024, notamment en dévoilant une nouvelle vidéo.Les dernières rumeurs évoquaient une possible sortie pour 2026, avec une potentielle apparition à l'événement Xbox de cette année. Malheureusement, et comme vous le savez probablement déjà, cela n'a pas été le cas. À l'heure actuelle, il est difficile de savoir précisément comment ces possibles réductions d'effectifs influenceront l'avancement deet des autres projets du studio Undead Labs. Affaire à suivre, donc...