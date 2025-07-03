Undead Labs (State of Decay 3) ferait également face à des licenciements

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 juillet 2025 à 12h01
D'après une récente rumeur, le studio de développement de State of Decay 3, Undead Labs, serait également victime de licenciements.
Undead Labs (State of Decay 3) ferait également face à des licenciements
Comme vous le savez probablement déjà, le 2 juillet 2025, Microsoft a annoncé une vague importante de licenciements (près de 9 000 personnes dans l'entreprise) ainsi que l'annulation de plusieurs jeux, dont Everwild et le reboot de Perfect Dark. En plus de Raven Software et Sledgehammer Games, Undead Labs (State of Decay 3) serait également touché par des licenciements.

Le studio Undead Labs serait également victime de licenciements

state-of-decay-3-visuel
En effet, récemment, Ethan Gach, qui est journaliste chez Kotaku, a indiqué, via une publication sur son compte Twitter/X, que le studio de développement Undead Labs n'aurait pas été épargné et aurait ainsi annoncé des licenciements. Le journaliste a écrit : 
Le studio Undead Labs de State of Decay 3 a annoncé des licenciements, dont l'ampleur n'est pas encore claire. Les réunions s'affichent sur les calendriers des personnes au fur et à mesure.
Pour le moment, Undead Labs n'a pas partagé d'informations officielles à ce sujet, mais cela pourrait arriver dans les prochaines heures, voire jours. Évidemment, cette potentielle vague de licenciements chez les créateurs de la licence State of Decay pourrait avoir un impact important sur le développement de ce nouvel opus, plutôt attendu par la communauté.

Quel avenir pour State of Decay 3 ?

state-of-decay-3-visuel-personnage
Annoncé initialement en 2020, State of Decay 3 a déjà connu quelques difficultés majeures. Toutefois, malgré cela, le titre avait fait une apparition lors de l'événement Xbox Games Showcase de l'année 2024, notamment en dévoilant une nouvelle vidéo. 

Les dernières rumeurs évoquaient une possible sortie pour 2026, avec une potentielle apparition à l'événement Xbox de cette année. Malheureusement, et comme vous le savez probablement déjà, cela n'a pas été le cas. À l'heure actuelle, il est difficile de savoir précisément comment ces possibles réductions d'effectifs influenceront l'avancement de State of Decay 3 et des autres projets du studio Undead Labs. Affaire à suivre, donc...
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Quel avenir pour State of Decay 3 après la séparation entre Undead Labs et XBOX ?
State of Decay 3 06 juillet 2026

Quel avenir pour State of Decay 3 après la séparation entre Undead Labs et XBOX ?

L'industrie du jeu vidéo tremble à nouveau avec des vagues de licenciements massives chez Xbox. Conséquence directe, le studio Undead Labs passe entre de nouvelles mains, après son rachat. Si le développement de State of Decay 3 est maintenu, sa présence sur le Xbox Game Pass n'est désormais plus garantie.
State of Decay 3 : Undead Labs menacé de fermeture par la prochaine vague de licenciements Xbox
State of Decay 3 30 juin 2026

State of Decay 3 : Undead Labs menacé de fermeture par la prochaine vague de licenciements Xbox

Le studio Undead Labs, actuellement au travail sur State of Decay 3, pourrait fermer ses portes si aucun acheteur n'est trouvé, menaçant de nombreux emplois.
State of Decay 3 : Le multijoueur profite d'informations et se montre en vidéo
State of Decay 3 26 juin 2026

State of Decay 3 : Le multijoueur profite d'informations et se montre en vidéo

L'aspect multijoueur de State of Decay 3 a, récemment, profité de nouveaux détails, dévoilés dans une nouvelle vidéo.

commentaire (0)