STARSEEKER : Les configurations PC
le 22 mai 2026 à 17h24
Comme vous le savez probablement déjà, STARSEEKER: Astroneer Expeditions débarque en accès anticipé au cours du mois de juin 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, dont sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner STARSEEKER.
Configurations PC STARSEEKER
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de STARSEEKER, sachez que 8 Go sont demandés pour la configuration minimale, contre 16 Go pour la recommandée. De plus, les développeurs précisent que les joueurs et les joueuses doivent posséder 10 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de STARSEEKER sur PC.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de STARSEEKER ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails des configurations minimale et recommandée
|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation
|Windows 10
|Windows 11
|Processeur
|Intel Core i5-10700K ou AMD Ryzen 7 3800X
|Intel Core i5-12400F ou AMD Ryzen 5 5600X
|Mémoire
|8 Go de mémoire
|16 Go de mémoire
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ou AMD Radeon RX 5600
|NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6700 XT
|DirectX
|Version 12
|Version 12
|Stockage requis
|10 Go d'espace disque disponible
|10 Go d'espace disque disponible
|Carte son
|Mono
|Stereo ou Surrond Sound
|Réseau
|Connexion internet haut débit
|Connexion internet haut débit
Rappelons, en guise de conclusion, que STARSEEKER: Astroneer Expeditions débarque le 11 juin 2026 en accès anticipé sur PS5, Xbox Series et PC.
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