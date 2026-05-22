STARSEEKER : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit STARSEEKER.

Comme vous le savez probablement déjà, STARSEEKER: Astroneer Expeditions débarque en accès anticipé au cours du mois de juin 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, dont sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner STARSEEKER.

Configurations PC STARSEEKER

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de STARSEEKER, sachez que 8 Go sont demandés pour la configuration minimale, contre 16 Go pour la recommandée. De plus, les développeurs précisent que les joueurs et les joueuses doivent posséder 10 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de STARSEEKER sur PC.



Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de STARSEEKER ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 Windows 11 Processeur Intel Core i5-10700K ou AMD Ryzen 7 3800X Intel Core i5-12400F ou AMD Ryzen 5 5600X Mémoire 8 Go de mémoire 16 Go de mémoire Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ou AMD Radeon RX 5600 NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6700 XT DirectX Version 12 Version 12 Stockage requis 10 Go d'espace disque disponible 10 Go d'espace disque disponible Carte son Mono Stereo ou Surrond Sound Réseau Connexion internet haut débit Connexion internet haut débit

Rappelons, en guise de conclusion, que STARSEEKER: Astroneer Expeditions débarque le 11 juin 2026 en accès anticipé sur PS5, Xbox Series et PC.