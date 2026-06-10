STARSEEKER est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent si STARSEEKER: Astroneer Expeditions est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

Développé par System Era Softworks et édité par Devolver Digital, STARSEEKER: Astroneer Expeditions est catégorisé comme un jeu d'action et d'aventure qui prend place dans l'univers d'Astroneer. Devant débarquer en accès anticipé sur PC et consoles au mois de juin 2026, STARSEEKER: Astroneer Expeditions fait l'objet de multiples interrogations. Ainsi, certains joueurs et joueuses se demandent si STARSEEKER: Astroneer Expeditions est multijoueur et/ou coopératif. Si vous vous interrogez à ce sujet, sachez que nous vous apportons la réponse.

STARSEEKER: Astroneer Expeditions est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que la réponse est positive : STARSEEKER: Astroneer Expeditions dispose bien d'une dimension multijoueur et propose, plus précisément, de la coopération en ligne.

Ces informations sont notamment visibles sur la page Steam du titre, où nous pouvons lire, dans un encart figurant sur la droite, les mentions suivantes : « Coopération en ligne » et « Multijoueur multiplateforme ». D'ailleurs, dans la section description, les développeurs et l'éditeur ont bien spécifié que de la coopération est au programme sur STARSEEKER :

STARSEEKER est un nouveau jeu dont l'action se situe dans l'univers d'Astroneer et qui met l'accent sur la découverte, les expéditions en coopération et la camaraderie. Tout en explorant l'espace lointain à bord de l'ESS Starseeker, les joueurs et joueuses devront travailler main dans la main avec tout l'équipage de la station spatiale. Leur tâche sera de terminer des objectifs sur les planètes d'une multitude de systèmes à l'aide de technologie de pointe.

Dès lors, et comme vous l'aurez compris, il sera possible de jouer à STARSEEKER: Astroneer Expeditions en solo, mais aussi en multijoueur.

Rappelons, en guise de conclusion, que STARSEEKER: Astroneer Expeditions arrive en accès anticipé le 11 juin 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC et Nintendo Switch 2.