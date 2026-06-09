STARSEEKER est-il cross-play et cross-progression ?

Si vous vous demandez si STARSEEKER: Astroneer Expeditions propose les fonctionnalités cross-play et cross-progression, sachez que nous vous partageons la réponse.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que STARSEEKER: Astroneer Expeditions dispose d'une dimension multijoueur, et propose, plus précisément, de la coopération en ligne. De ce fait, de nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à ce sujet et se demandent, dès lors, si STARSEEKER: Astroneer Expeditions est cross-play et/ou cross-progression.

STARSEEKER: Astroneer Expeditions est-il cross-play ?

Avant tout, rappelons que la fonctionnalité cross-play permet aux joueurs et aux joueuses, venant de différentes plateformes, de profiter ensemble d'un jeu. Celle-ci est souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est intégrée, via une mise à jour, peu de temps après la sortie, notamment lorsque la communauté la réclame. Cette fonctionnalité devient, d'ailleurs, de plus en plus présente sur les jeux disposant d'un aspect multijoueur. Pour vous citer quelques exemples de titres cross-play, nous pouvons convoquer l'exemple de Fortnite, Rocket League ou encore les divers opus Call of Duty.

À lire également STARSEEKER : Les configurations PC

Dans le cas du jeu de System Era Softworks, sachez que STARSEEKER: Astroneer Expeditions possède bien la fonctionnalité cross-play, et ce, depuis son lancement en accès anticipé. Ainsi, les joueurs et joueuses étant sur PC peuvent jouer avec des personnes étant sur console. Nul doute que cette nouvelle ravira la communauté, et plus précisément celles et ceux qui comptent découvrir le titre avec leur(s) ami(s).











STARSEEKER: Astroneer Expeditions est-il cross-progression ?

Pour ce qui est de la cross-progression, là encore une fonctionnalité importante pour la plupart des jeux et surtout la communauté, nous avons une bonne nouvelle. Selon les informations dévoilées sur le compte Twitter/X du jeu, la fonctionnalité cross-progression est disponible sur STARSEEKER: Astroneer Expeditions. De ce fait, il est possible de récupérer sa progression d'une plateforme à une autre.

5 Days till launch! 🚀



Make sure you get into the ongoing Network Test to unlock the Retro Suit and get a feel for the game before release on June 11th! 🕴️



STARSEEKER features full cross-play and cross progress on all of our platforms, so you can play wherever you want. 🎮🖥️ pic.twitter.com/xhGgVB4mvj — STARSEEKER: Astroneer Expeditions (@starseekergame_) June 6, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que STARSEEKER: Astroneer Expeditions arrive en accès anticipé le 11 juin 202 sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Le titre de System Era Softworks entrera également, à ce moment-là, dans le catalogue du Game Pass.