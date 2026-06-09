STARSEEKER est-il cross-play et cross-progression ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 juin 2026 à 14h55
Si vous vous demandez si STARSEEKER: Astroneer Expeditions propose les fonctionnalités cross-play et cross-progression, sachez que nous vous partageons la réponse.
STARSEEKER est-il cross-play et cross-progression ?

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que STARSEEKER: Astroneer Expeditions dispose d'une dimension multijoueur, et propose, plus précisément, de la coopération en ligne. De ce fait, de nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à ce sujet et se demandent, dès lors, si STARSEEKER: Astroneer Expeditions est cross-play et/ou cross-progression.

STARSEEKER: Astroneer Expeditions est-il cross-play ?

starseeker-creature

Avant tout, rappelons que la fonctionnalité cross-play permet aux joueurs et aux joueuses, venant de différentes plateformes, de profiter ensemble d'un jeu. Celle-ci est souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est intégrée, via une mise à jour, peu de temps après la sortie, notamment lorsque la communauté la réclame. Cette fonctionnalité devient, d'ailleurs, de plus en plus présente sur les jeux disposant d'un aspect multijoueur. Pour vous citer quelques exemples de titres cross-play, nous pouvons convoquer l'exemple de Fortnite, Rocket League ou encore les divers opus Call of Duty.

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Dans le cas du jeu de System Era Softworks, sachez que STARSEEKER: Astroneer Expeditions possède bien la fonctionnalité cross-play, et ce, depuis son lancement en accès anticipé. Ainsi, les joueurs et joueuses étant sur PC peuvent jouer avec des personnes étant sur console. Nul doute que cette nouvelle ravira la communauté, et plus précisément celles et ceux qui comptent découvrir le titre avec leur(s) ami(s).

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STARSEEKER: Astroneer Expeditions est-il cross-progression ? 

Pour ce qui est de la cross-progression, là encore une fonctionnalité importante pour la plupart des jeux et surtout la communauté, nous avons une bonne nouvelle. Selon les informations dévoilées sur le compte Twitter/X du jeu, la fonctionnalité cross-progression est disponible sur STARSEEKER: Astroneer Expeditions. De ce fait, il est possible de récupérer sa progression d'une plateforme à une autre.

Rappelons, en guise de conclusion, que STARSEEKER: Astroneer Expeditions arrive en accès anticipé le 11 juin 202 sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Le titre de System Era Softworks entrera également, à ce moment-là, dans le catalogue du Game Pass.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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