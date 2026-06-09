STARSEEKER : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Retrouvez toutes les informations relatives à l'heure de sortie de STARSEEKER: Astroneer Expeditions, en France, sur PC ainsi que sur consoles, afin d'être prêt pour son lancement.

Développé par System Era Softworks et édité par Devolver Digital, STARSEEKER: Astroneer Expeditions est sur le point de lancer son accès anticipé sur PC et sur consoles. De nombreux joueurs et joueuses attendent de pouvoir plonger dans cette nouvelle aventure vidéoludique. Si tel est votre cas, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie de STARSEEKER: Astroneer Expeditions en France sur PC et consoles, afin que vous puissiez y jouer dès que possible.

Heure de sortie de STARSEEKER: Astroneer Expeditions sur PC et consoles en France

Rappelons, avant tout, que STARSEEKER: Astroneer Expeditions sort le 11 juin 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous en savons plus à propos de l'horaire de lancement de STARSEEKER: Astroneer Expeditions.

De ce fait, l'heure de sortie de STARSEEKER: Astroneer Expeditions est fixée à 19h (heure française), le 11 juin 2026. Cet horaire concerne toutes les plateformes de jeu citées ci-dessus. Cela signifie donc que toutes les joueuses et tous les joueurs sont logés à la même enseigne à propos de l'heure de lancement de STARSEEKER en France.

Quel est le prix de STARSEEKER: Astroneer Expeditions ?

À l'heure où nous écrivons ces lignes, System Era Softworks et Devolver Digital n'ont pas dévoilé le prix de STARSEEKER: Astroneer Expeditions. Il se pourrait que le studio et l'éditeur le révèlent avant le lancement, ou bien au moment de sa sortie. Les développeurs ont, également, précisé que le prétéléchargement ne sera pas disponible pour le titre, mais que son poids n'est pas si conséquent que cela.

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Rendez-vous donc le 11 juin 2026 pour découvrir STARSEEKER: Astroneer Expeditions, qui arrive à ce moment-là en accès anticipé sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch 2.