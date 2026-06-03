Game Pass : Les jeux qui arrivent en juin 2026

Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois de juin 2026.

Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, le Game Pass se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Microsoft a dévoilé les nouveaux jeux qui vont intégrer le catalogue du Game Pass, en juin 2026. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.

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Les nouveaux jeux Game Pass pour juin 2026

Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au Game Pass, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, en juin 2026. Mais, sans plus tarder, voici la liste des jeux qui débarquent sur le Game Pass, dans les semaines à venir. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.

Jeu Date d'arrivée Plateforme(s) Abonnement(s) Herdling 4 juin Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, PC Game Pass Total Chaos 4 juin Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, PC Game Pass Solarpunk 8 juin Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, PC Game Pass Undisputed 8 juin Cloud, Xbox Series, Handheld, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Persona 5 Royal 9 juin Cloud, Console, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Beastro 11 juin Cloud, Xbox Series, Handheld, PC Ultimate, PC Game Pass Frog Sqwad 11 juin Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, PC Game Pass Starseeker: Astroneer Expeditions (Game Preview) 11 juin Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, PC Game Pass Junkster 16 juin Cloud, Xbox Series, Handheld Ultimate, PC Game Pass Call of Duty: Vanguard 17 juin Cloud, Console, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass EA Sports FC 26 18 juin Cloud, Console, PC Ultimate, PC Game Pass Abyssus 25 juin Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass RV There Yet? 30 juin Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass

Qu'est-ce que le Game Pass ?

Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois deen ce qui concerne le catalogue du

Le Game Pass permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).



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Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 20,99 € par mois (tarif modifié en avril 2026, 26,99 € avant changement).