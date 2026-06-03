Game Pass : Les jeux qui arrivent en juin 2026
modifié le 16 juin 2026 à 15h14
Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, le Game Pass se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Microsoft a dévoilé les nouveaux jeux qui vont intégrer le catalogue du Game Pass, en juin 2026. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.
À lire également
Game Pass : Les jeux qui quittent le catalogue en juin 2026
Les nouveaux jeux Game Pass pour juin 2026
Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au Game Pass, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, en juin 2026. Mais, sans plus tarder, voici la liste des jeux qui débarquent sur le Game Pass, dans les semaines à venir. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.
|
Jeu
|Date d'arrivée
|Plateforme(s)
|Abonnement(s)
|Herdling
|4 juin
|Cloud, Xbox Series, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Total Chaos
|4 juin
|Cloud, Xbox Series, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Solarpunk
|8 juin
|Cloud, Xbox Series, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Undisputed
|8 juin
|Cloud, Xbox Series, Handheld, PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Persona 5 Royal
|9 juin
|Cloud, Console, PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Beastro
|11 juin
|Cloud, Xbox Series, Handheld, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Frog Sqwad
|11 juin
|Cloud, Xbox Series, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Starseeker: Astroneer Expeditions (Game Preview)
|11 juin
|Cloud, Xbox Series, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Junkster
|16 juin
|Cloud, Xbox Series, Handheld
|Ultimate, PC Game Pass
|Call of Duty: Vanguard
|17 juin
|Cloud, Console, PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|EA Sports FC 26
|18 juin
|Cloud, Console, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Abyssus
|25 juin
|Cloud, Xbox Series, PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|RV There Yet?
|30 juin
|Cloud, Xbox Series, PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de juin 2026 en ce qui concerne le catalogue du Game Pass.
Qu'est-ce que le Game Pass ?
Le Game Pass permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).
Chargement du sondage...0 votant
Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 20,99 € par mois (tarif modifié en avril 2026, 26,99 € avant changement).
commentaire (0)