STARSEEKER est-il dans le Game Pass ?

Plusieurs personnes s'interrogent à propos de la présence ou non de STARSEEKER: Astroneer Expeditions dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Développé par System Era Softworks et édité par Devolver Digital, STARSEEKER: Astroneer Expeditions, qui est un jeu d'action dans l'univers d'Astroneer, est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si le titre est présent ou non dans le Game Pass et désirent, de ce fait, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.

Dans ce qui suit, nous vous partageons toutes les informations à connaître à propos de l'arrivée de STARSEEKER: Astroneer Expeditions dans le Game Pass.

STARSEEKER: Astroneer Expeditions est-il dans le Game Pass ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La communauté sera ravie d'apprendre que la réponse est positive : STARSEEKER: Astroneer Expeditions entre dans le catalogue du Game Pass, dès son lancement en accès anticipé, le 11 juin 2026. Cette information a notamment été partagée lorsque Microsoft a dévoilé la liste des jeux entrants dans le catalogue au cours du mois de juin 2026.

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À ce propos, soulignons que STARSEEKER: Astroneer Expeditions est accessible via un abonnement actif au Game Pass Ultimate et PC Game Pass, et ce, sur Xbox Series et PC. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, si vous possédez l'une de ces deux formules du Game Pass, vous pourrez découvrir STARSEEKER: Astroneer Expeditions via le service de Microsoft, sans surcoût. Néanmoins, sachez qu'il est tout à fait possible que System Era Softworks et Devolver Digital décident de le retirer du catalogue par la suite. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons à jour cet article.

Rappelons, en guise de conclusion, que STARSEEKER: Astroneer Expeditions, qui propose de la coopération en ligne, doit débarquer en accès anticipé le 11 juin 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.