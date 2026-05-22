STARSEEKER dévoile sa date de sortie, qui est très proche

Préparez vos combinaisons spatiales. L'univers coloré d'Astroneer s'étend avec l'arrivée imminente de STARSEEKER en accès anticipé. Ce nouveau titre coopératif promet une aventure interstellaire riche en découvertes, sans succomber à la mode des microtransactions. Une véritable bouffée d'oxygène pour les joueurs.

L'exploration spatiale reprend ses droits. System Era Softworks, sous l'égide de Devolver Digital, s'apprête à lancer son tout nouveau projet baptisé STARSEEKER: Astroneer Expeditions. Situé dans le même univers que le très apprécié Astroneer, ce titre résolument orienté vers la coopération fera ses débuts en accès anticipé le 11 juin prochain. Les joueurs PC, Xbox Series, PlayStation 5 et même les futurs possesseurs de la très attendue Nintendo Switch 2 pourront se lancer dans cette nouvelle épopée galactique.

Une approche différente de l'accès anticipé

Contrairement à son prédécesseur qui avait fait ses premiers pas dans un état embryonnaire, ce nouveau jeu promet une expérience déjà très aboutie. Les développeurs ont tiré les leçons du passé et proposent cette fois une base solide, dotée de mécaniques de jeu complètes. L'objectif est de peaufiner et d'enrichir le contenu existant en étroite collaboration avec la communauté.

Nous livrons une expérience relativement polie avec tous les piliers majeurs en place, afin de pouvoir nous concentrer sur l'amélioration et l'expansion de ces éléments.

Le studio prévoit une phase de développement d'environ un an avant la sortie finale. Durant cette période, des mises à jour mensuelles viendront étoffer l'univers. Les joueurs peuvent s'attendre à des expéditions de plus en plus complexes, de nouvelles régions à explorer et un hub central, la station ESS Starseeker, en constante évolution.











STARSEEKER met l'accent sur le jeu à plusieurs, bien qu'il reste tout à fait possible de s'y aventurer en solitaire. Pour faciliter les rencontres et les sessions entre amis, le titre intègre dès son lancement le jeu interplateforme ainsi que la progression croisée. Que vous soyez sur console de salon ou sur votre ordinateur, votre progression vous suivra partout.

Les abonnés au service de Microsoft seront également ravis d'apprendre que le jeu intégrera le catalogue Game Pass dès son premier jour d'exploitation. Pour les plus impatients, un test public débutera le 4 juin, offrant un avant-goût des mystères qui entourent la planète Tephra, avec la garantie de conserver sa progression pour le lancement officiel.

Rendez-vous dès le 11 juin donc pour découvrir STARSEEKER, sur PC, PS5, Xbox Series et dans le Game Pass. Le titre sera vendu 29,99 €.