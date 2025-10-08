STARSEEKER: Astroneer Expeditions dévoile son premier gameplay, entre coopération déjantée et missions chronométrées

Les créateurs d'Astroneer lèvent enfin le voile sur le gameplay de STARSEEKER, leur nouveau jeu d'exploration spatiale coopératif. Une présentation haute en couleur, mais qui laisse une partie des joueurs perplexes face à l'ajout de missions limitées dans le temps.
Après plusieurs mois de mystère, System Era Softworks et Devolver Digital ont enfin montré le premier gameplay de STARSEEKER: Astroneer Expeditions
. Cette nouvelle aventure spatiale, pensée pour la coopération jusqu'à quatre joueurs, promet des explorations intenses et un chaos organisé sur des planètes étranges et colorées.
Mais si les premières images séduisent par leur énergie et leur créativité, un détail inquiète déjà les fans, chaque mission est soumise à un chronomètre
.
Un premier aperçu plein d'énergie et d'imagination
Le trailer de gameplay nous transporte au cœur d'une station spatiale animée
servant de hub central. De là, les joueurs peuvent lancer des missions en équipe, partir explorer des mondes inédits et relever divers défis comme affronter des créatures extraterrestres, collecter du butin spatial ou encore réparer des équipements scientifiques envahis par la faune locale
.
Les planètes de STARSEEKER
affichent une direction artistique vibrante, mêlant reliefs déformables et couleurs explosives. Le gameplay mise sur la coopération et la créativité
étant donné qu'il sera possible de creuser des tunnels, construire des ponts de terrain ou encore dégommer la « gomme alien » collée aux appareils à l'aide de jets d'eau futuristes.
Un système de missions chronométrées qui divise déjà
C'est la principale nouveauté révélée par System Era, chaque expédition est limitée par le temps et l'oxygène disponible
. Dès que les joueurs quittent leur navette, le compte à rebours commence. Il faut alors accomplir les objectifs avant de regagner la station sous peine d'asphyxie.
Une mécanique qui, selon le studio, vise à renforcer la tension et le sentiment d'urgence
. Pourtant, cette idée ne fait pas l'unanimité. Plusieurs joueurs expriment déjà leurs réserves, estimant que ce système pourrait brider l'aspect exploration et la dimension chill qu'ils appréciaient tant dans Astroneer.
Un choix audacieux, mais risqué
System Era cherche manifestement à renouveler sa formule avec un gameplay plus rythmé, plus proche d'un jeu d'extraction coopératif
que d'un bac à sable pur. Si cela peut renforcer l'intensité des missions, le risque est de perdre la liberté et la sérénité qui faisaient le charme de leur précédent titre
.
Les développeurs promettent néanmoins que le système sera équilibré pour maintenir une marge de liberté suffisante. L'idéal serait une alternative sans compte à rebours pour que chacun puisse y trouver son compte.
Une sortie prévue en 2026, et déjà beaucoup d'attentes
Prévu pour 2026
, STARSEEKER: Astroneer Expeditions
marque une nouvelle étape pour System Era Softworks. Plus structuré, plus intense et peut-être plus compétitif, le jeu promet une approche différente de la coopération spatiale. Sa sortie est prévue pour 2026, sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, sans date plus précise.
commentaire (0)