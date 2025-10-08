STARSEEKER: Astroneer Expeditions dévoile son premier gameplay, entre coopération déjantée et missions chronométrées

Les créateurs d'Astroneer lèvent enfin le voile sur le gameplay de STARSEEKER, leur nouveau jeu d'exploration spatiale coopératif. Une présentation haute en couleur, mais qui laisse une partie des joueurs perplexes face à l'ajout de missions limitées dans le temps.

Un premier aperçu plein d'énergie et d'imagination

Un système de missions chronométrées qui divise déjà

Un choix audacieux, mais risqué

Une sortie prévue en 2026, et déjà beaucoup d'attentes

Après plusieurs mois de mystère,. Cette nouvelle aventure spatiale, pensée pour la coopération jusqu'à quatre joueurs, promet des explorations intenses et un chaos organisé sur des planètes étranges et colorées.Mais si les premières images séduisent par leur énergie et leur créativité, un détail inquiète déjà les fans,Le trailer de gameplay nous transporte au cœur d'uneservant de hub central. De là, les joueurs peuvent lancer des missions en équipe, partir explorer des mondes inédits et relever divers défis commeLes planètes deaffichent une direction artistique vibrante, mêlant reliefs déformables et couleurs explosives. Le gameplay mise sur laétant donné qu'il sera possible de creuser des tunnels, construire des ponts de terrain ou encore dégommer la « gomme alien » collée aux appareils à l'aide de jets d'eau futuristes.C'est la principale nouveauté révélée par System Era,. Dès que les joueurs quittent leur navette, le compte à rebours commence. Il faut alors accomplir les objectifs avant de regagner la station sous peine d'asphyxie.Une mécanique qui, selon le studio,. Pourtant, cette idée ne fait pas l'unanimité. Plusieurs joueurs expriment déjà leurs réserves, estimant que ce système pourrait brider l'aspect exploration et la dimension chill qu'ils appréciaient tant dans Astroneer.System Era cherche manifestement à renouveler sa formule avec un gameplay plus rythmé, plus proche d'unque d'un bac à sable pur. Si cela peut renforcer l'intensité des missions,Les développeurs promettent néanmoins que le système sera équilibré pour maintenir une marge de liberté suffisante. L'idéal serait une alternative sans compte à rebours pour que chacun puisse y trouver son compte.Prévu pourmarque une nouvelle étape pour System Era Softworks. Plus structuré, plus intense et peut-être plus compétitif, le jeu promet une approche différente de la coopération spatiale. Sa sortie est prévue pour 2026, sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, sans date plus précise.