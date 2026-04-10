STARSEEKER: Astroneer Expeditions annonce une bêta multijoueur, et dévoile une nouvelle vidéo



le 10 avril 2026 à 11h18 Publié par Corentin Rimbert le 10 avril 2026 à 11h18

Les créateurs d'Astroneer reviennent avec STARSEEKER, une nouvelle aventure spatiale multijoueur éditée par Devolver Digital. Alors qu'une phase de beta ouverte s'annonce pour avril, une bande-annonce inédite dévoile la faune surprenante de Tephra. L'occasion idéale de plonger dans ce nouvel univers avant sa sortie officielle prévue cette année.