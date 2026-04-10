STARSEEKER: Astroneer Expeditions annonce une bêta multijoueur, et dévoile une nouvelle vidéo

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 avril 2026 à 11h18
Les créateurs d'Astroneer reviennent avec STARSEEKER, une nouvelle aventure spatiale multijoueur éditée par Devolver Digital. Alors qu'une phase de beta ouverte s'annonce pour avril, une bande-annonce inédite dévoile la faune surprenante de Tephra. L'occasion idéale de plonger dans ce nouvel univers avant sa sortie officielle prévue cette année.
STARSEEKER: Astroneer Expeditions annonce une bêta multijoueur, et dévoile une nouvelle vidéo
L'univers coloré et poétique d'Astroneer s'apprête à s'étendre avec l'arrivée imminente de STARSEEKER: Astroneer Expeditions. Développé par le studio System Era Softworks et désormais soutenu par l'éditeur Devolver Digital, ce nouveau titre promet de repousser les limites de l'exploration spatiale en coopération. Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée, tandis qu'une bêta fermée sera organisée d'ici quelques jours.

Une faune fascinante sur la planète Tephra

La première destination de ce périple interstellaire se nomme Tephra, une planète grouillante de vie où chaque rencontre peut basculer de l'émerveillement à la panique. La récente vidéo promotionnelle met en lumière la diversité des espèces locales, obligeant les explorateurs à adapter constamment leur approche. Selon les situations, il faudra analyser, contourner ou apaiser ces créatures étranges pour survivre.

Miniature vidéo

Parmi les résidents les plus pacifiques, les joueurs croiseront les Carrotlings. Ces petites créatures adorables, surmontées d'une feuille verte et rappelant fortement de petites carottes sur pattes, ne représentent aucun danger et apportent une touche de légèreté à l'expédition. À l'inverse, les Grabcrabs se distinguent par leur utilité directe pour la progression. Ces sortes de crabes transportent de précieuses ressources et divers objets sur leur imposante coquille. Il suffira de s'en approcher pacifiquement pour initier des échanges fructueux, essentiels pour accomplir les objectifs de la mission.

Des objectifs communautaires et une coopération repensée

STARSEEKER ne se contente pas d'être une simple promenade de santé. Le cœur du jeu repose sur des expéditions multijoueur en ligne, chronométrées, où la camaraderie et la coordination sont primordiales. Les équipes d'explorateurs devront accomplir des objectifs dynamiques complexes, tout en récoltant des ressources pour les ramener à leur station spatiale. Ces efforts individuels contribueront à des objectifs communautaires globaux, unifiant ainsi l'ensemble des joueurs autour d'un but commun.

Bien entendu, les explorateurs disposeront d'un arsenal de gadgets de haute technologie pour faire face aux périls environnementaux. Cependant, la force brute ne sera pas toujours récompensée. Les développeurs insistent sur le fait que se faufiler discrètement parmi la faune ou battre en retraite face à des prédateurs massifs constituera souvent la stratégie la plus viable.

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Inscriptions ouvertes pour la bêta d'avril

Pour les plus impatients, l'attente touche à sa fin. Une phase de beta ouverte est prévue pour ce mois d'avril, offrant un premier aperçu concret des mécaniques de jeu. Les inscriptions sont d'ores et déjà accessibles via le site officiel pour les possesseurs de PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

La sortie définitive de STARSEEKER: Astroneer Expeditions est programmée pour la fin de l'année 2026, avec une disponibilité annoncée sur les plateformes de la génération actuelle, sans oublier la Nintendo Switch 2. Mais aucune date précise n'a été communiquée.
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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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