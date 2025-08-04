StarRupture : Un Satisfactory cauchemardesque signé par les créateurs de Green Hell

Les développeurs de Green Hell reviennent avec un nouveau jeu de survie particulièrement hostile. Oubliez la jungle amazonienne : StarRupture vous propulse sur une planète extraterrestre dévastée par des tempêtes de feu et infestée par des hordes d'araignées géantes. Votre mission ? Bâtir une colonie industrielle spatiale… tout en restant en vie.
Après avoir conquis les joueurs avec le très exigeant (mais très bon) Green Hell
, Creepy Jar s'apprête à repousser les limites du genre avec StarRupture
. Dans ce jeu, vous incarnez un prisonnier envoyé en exil sur une planète inconnue pour récolter des ressources précieuses au profit d'une impitoyable corporation.
Une planète hostile à explorer et à dompter
StarRupture ne vous facilitera pas la tâche : vous devrez évoluer dans un environnement extrêmement dangereux, ponctué régulièrement par de violentes tempêtes de feu atmosphériques
capables d'anéantir vos installations en quelques secondes. Mais ce n'est pas tout : la surface est également habitée par des hordes d'araignées agressives mesurant jusqu'à un mètre de long, chassant en meute et prêtes à tout pour vous éliminer. Votre survie dépendra donc entièrement de votre capacité à construire et gérer efficacement une infrastructure industrielle automatisée, tout en assurant la sécurité de votre colonie face à ces menaces constantes.
Un gameplay entre survie, exploration et gestion industrielle
Le gameplay de StarRupture mêle habilement plusieurs genres : survie intense, exploration immersive et construction complexe, à la manière de Satisfactory
. Lors de l'accès anticipé prévu pour cette année, les joueurs pourront profiter d'une expérience coopérative jusqu'à quatre joueurs, même si pour l'instant le jeu est disponible en playtest solo jusqu'au 11 août
sur Steam.
Cette première version vous familiarise avec la création d'une base automatisée, la gestion de vos ressources envoyées régulièrement hors planète, ainsi que les premières phases de défense contre les hordes incessantes d'araignées géantes.
Une démo prometteuse, malgré quelques ajustements nécessaires
Le playtest actuellement disponible permet aux joueurs de s'essayer au jeu suffisamment longtemps pour débloquer quelques compétences utiles, telles que le double saut amélioré, facilitant ainsi l'exploration du terrain. Même si le jeu présente encore quelques soucis techniques et manque d'optimisation, ce premier aperçu prometteur laisse envisager un titre très solide pour les amateurs de survival hardcore, dans la lignée de Satisfactory
pour la gestion industrielle et de Factorio
pour la défense de base.
D'ailleurs, signe que l'engouement prend, le playtest devait normalement se terminer cec 4 août, mais les équipes ont décidé de le prolonger d'une semaine, pour que les curieux puissent l'essayer, et obtenir davantage de retours. Aucune date de sortie pour StarRupture n'a été communiquée, mais le jeu sortira en 2025, d'abord sur Steam
en accès anticipé.
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