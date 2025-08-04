StarRupture : Un Satisfactory cauchemardesque signé par les créateurs de Green Hell



le 04 août 2025 à 18h32 Publié par Corentin Rimbert le 04 août 2025 à 18h32

Les développeurs de Green Hell reviennent avec un nouveau jeu de survie particulièrement hostile. Oubliez la jungle amazonienne : StarRupture vous propulse sur une planète extraterrestre dévastée par des tempêtes de feu et infestée par des hordes d'araignées géantes. Votre mission ? Bâtir une colonie industrielle spatiale… tout en restant en vie.