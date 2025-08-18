StarRupture partage sa date de sortie après un playtest triomphal

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 août 2025 à 15h56
Le studio Creepy Jar annonce la sortie en accès anticipé de son jeu de survie futuriste StarRupture pour le début d'année 2026. Un lancement repoussé pour peaufiner l'expérience, après un playtest qui a rencontré un immense succès.
StarRupture partage sa date de sortie après un playtest triomphal
Attendu comme une nouvelle référence du genre, StarRupture mélange construction de base, exploration et survie dans un univers de science-fiction hostile. Les joueurs y incarnent des prisonniers envoyés sur la planète Arcadia-7, contraints de bâtir des usines pour des mégacorporations indifférentes à leur sort, tout en affrontant des créatures extraterrestres agressives et la menace cosmique de Ruptura, une étoile aussi destructrice que vitale.

Un playtest plébiscité par la communauté

starrupture-playtest
Il y a quelques semaines, un test ouvert à tous sur Steam a permis à plus de 158 000 joueurs de s'aventurer sur Arcadia-7. Le titre a rapidement franchi les 500 000 ajouts en liste de souhaits sur la plateforme de Valve, tout en cumulant près de 200 000 heures regardées en livestream. Avec un pic de 6 701 joueurs connectés simultanément et un taux d'évaluations positives de 91 %, StarRupture a confirmé un engouement massif.
Nous sommes extrêmement satisfaits de la réception du premier playtest. Notre concept est un mélange unique de genres - construction, exploration, combat et survie - et les joueurs l'ont clairement apprécié.

- Krzysztof Kwiatek, PDG de Creepy Jar.
Le studio, à qui nous devons déjà l'excellent jeu de survie Green Hell, est donc sur le point de sortir sa deuxième production, qui sera donc très attendue des joueurs, lesquels ont apprécié ce test.

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Une sortie début 2026

Initialement prévu pour l'automne 2025, le lancement a été repoussé afin de polir davantage l'expérience et d'intégrer les retours de la communauté. Creepy Jar promet plus de contenu, plus d'équilibrage et une expérience peaufinée au moment de l'accès anticipé. La sortie se fera donc le 6 janvier 2026, sur Steam. Évidemment, de nombreuses choses seront ajoutées par la suite, pour offrir une aventure complète.

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Avec sa direction artistique marquée, son approche coopérative et ses mécaniques variées, StarRupture s'impose déjà comme un prétendant sérieux au titre de nouvel incontournable du jeu de survie, d'autant plus avec le passif du studio. Le rendez-vous est fixé au 6 janvier 2026.

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