StarRupture partage sa date de sortie après un playtest triomphal

Le studio Creepy Jar annonce la sortie en accès anticipé de son jeu de survie futuriste StarRupture pour le début d'année 2026. Un lancement repoussé pour peaufiner l'expérience, après un playtest qui a rencontré un immense succès.

Un playtest plébiscité par la communauté

Nous sommes extrêmement satisfaits de la réception du premier playtest. Notre concept est un mélange unique de genres - construction, exploration, combat et survie - et les joueurs l'ont clairement apprécié.



- Krzysztof Kwiatek, PDG de Creepy Jar.

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Une sortie début 2026



















Attendu comme une nouvelle référence du genre,. Les joueurs y incarnent des prisonniers envoyés sur la planète, contraints de bâtir des usines pour des mégacorporations indifférentes à leur sort, tout en affrontant des créatures extraterrestres agressives et la menace cosmique de, une étoile aussi destructrice que vitale.Il y a quelques semaines, un test ouvert à tous sur Steam a permis à plus dede s'aventurer sur Arcadia-7. Le titre a rapidement franchi lessur la plateforme de Valve, tout en cumulant près de. Avec un pic deet un taux d'évaluations positives de, StarRupture a confirmé un engouement massif.Le studio, à qui nous devons déjà l'excellent jeu de survie Green Hell, est donc sur le point de sortir sa deuxième production, qui sera donc très attendue des joueurs, lesquels ont apprécié ce test.Initialement prévu pour l'automne 2025, le lancement a été repoussé afin deet d'intégrer les retours de la communauté. Creepy Jar promet plus de contenu, plus d'équilibrage et une expérience peaufinée au moment de l'accès anticipé. La sortie se fera donc le 6 janvier 2026, sur Steam. Évidemment, de nombreuses choses seront ajoutées par la suite, pour offrir une aventure complète.Avec sa direction artistique marquée, son approche coopérative et ses mécaniques variées,. Le rendez-vous est fixé au