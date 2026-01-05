StarRupture : Heure de sortie sur PC en France

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Heure de sortie de StarRupture en France sur PC

Quel est le prix de StarRupture ?



















Quel contenu pour l'accès anticipé de StarRupture ?

La version actuelle de notre jeu permet déjà d'explorer le monde, de collecter des ressources, de construire des machines qui exploitent, récoltent, créent et assemblent. Tout cela, ainsi que les mécanismes de combat et les éléments de survie, peut être joué aussi bien en mode solo qu'en mode coopératif en ligne pouvant accueillir jusqu'à 4 joueurs.

Ce mois de janvier 2026 marquera l'arrivée de la toute nouvelle production vidéoludique des créateurs de Green Hell, à savoir. Devant débarquer en accès anticipé sur PC, le nouveau jeu de Creepy Jar est, ainsi, plutôt attendu par la communauté, notamment par celles et ceux qui apprécient les titres mettant l'accent sur la construction de bases et sur la survie. D'ailleurs, si vous faites partie des plus impatients, sachez que nous vous précisonsAvant tout, rappelons quearrive en accès anticipé le 6 janvier 2026 sur PC, notamment sur la plateforme de Valve, Steam. Il y a très peu de temps, les développeurs de chez Creepy Jar ont partagé des informations concernantdu titre, via une publication sur Twitter/X accompagnée d'une image.Ainsi,. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il sera possible de découvrir le nouveau jeu des créateurs de Green Hell dès le début d'après-midi, ce jour-là.En ce qui concerne son coût,sera vendu à 15,99 € pendant quelques jours, dès le 6 janvier prochain, et ce, grâce à une petite réduction. Par la suite, le prix du titre passera à 19,99 €. Il se peut que celui-ci évolue à la hausse, à l'avenir.Selon les informations révélées par Creepy Jar, l'accès anticipé depermettra déjà d'explorer, mais aussi d'effectuer différentes tâches, comme la récolte et la construction. De plus, dès son lancement en early access, StarRupture proposera un mode solo ainsi qu'un mode coopératif (jusqu'à 4 joueurs, en ligne).Toujours d'après Creepy Jar, la version 1.0 dedevrait offrir de nouveaux biomes, de nouveaux ennemis, de nouvelles structures et de nouveaux mécanismes. Sans oublier « une fin de jeu captivante ». Tout au long de l'accès anticipé, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à diverses mises à jour, apportant des nouveautés ou des correctifs, et ce, selon les différents retours faits aux développeurs.Rendez-vous donc le 6 janvier 2026, dans l'après-midi, pour découvrir. Date à laquelle le soft se rendra disponible en accès anticipé sur PC, via Steam.