StarRupture : Heure de sortie sur PC en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie en France de StarRupture sur PC.
Ce mois de janvier 2026 marquera l'arrivée de la toute nouvelle production vidéoludique des créateurs de Green Hell, à savoir StarRupture
. Devant débarquer en accès anticipé sur PC, le nouveau jeu de Creepy Jar est, ainsi, plutôt attendu par la communauté, notamment par celles et ceux qui apprécient les titres mettant l'accent sur la construction de bases et sur la survie. D'ailleurs, si vous faites partie des plus impatients, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie de StarRupture en France sur PC
.
Heure de sortie de StarRupture en France sur PC
Avant tout, rappelons que StarRupture
arrive en accès anticipé le 6 janvier 2026 sur PC, notamment sur la plateforme de Valve, Steam. Il y a très peu de temps, les développeurs de chez Creepy Jar ont partagé des informations concernant l'heure de lancement
du titre, via une publication sur Twitter/X accompagnée d'une image.
Ainsi, l'heure de sortie de StarRupture sur PC est fixée à 15h (heure française), le 6 janvier 2026
. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il sera possible de découvrir le nouveau jeu des créateurs de Green Hell dès le début d'après-midi, ce jour-là.
Quel est le prix de StarRupture ?
En ce qui concerne son coût, StarRupture
sera vendu à 15,99 € pendant quelques jours, dès le 6 janvier prochain, et ce, grâce à une petite réduction. Par la suite, le prix du titre passera à 19,99 €. Il se peut que celui-ci évolue à la hausse, à l'avenir.
Quel contenu pour l'accès anticipé de StarRupture ?
Selon les informations révélées par Creepy Jar, l'accès anticipé de StarRupture
permettra déjà d'explorer, mais aussi d'effectuer différentes tâches, comme la récolte et la construction. De plus, dès son lancement en early access, StarRupture proposera un mode solo ainsi qu'un mode coopératif (jusqu'à 4 joueurs, en ligne).
La version actuelle de notre jeu permet déjà d'explorer le monde, de collecter des ressources, de construire des machines qui exploitent, récoltent, créent et assemblent. Tout cela, ainsi que les mécanismes de combat et les éléments de survie, peut être joué aussi bien en mode solo qu'en mode coopératif en ligne pouvant accueillir jusqu'à 4 joueurs.
Toujours d'après Creepy Jar, la version 1.0 de StarRupture
devrait offrir de nouveaux biomes, de nouveaux ennemis, de nouvelles structures et de nouveaux mécanismes. Sans oublier « une fin de jeu captivante
». Tout au long de l'accès anticipé, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à diverses mises à jour, apportant des nouveautés ou des correctifs, et ce, selon les différents retours faits aux développeurs.
Rendez-vous donc le 6 janvier 2026, dans l'après-midi, pour découvrir StarRupture
. Date à laquelle le soft se rendra disponible en accès anticipé sur PC, via Steam.
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