Vers une renaissance totale de Starfield grâce à une mise à jour massive en 2026

Bethesda préparerait une transformation majeure pour Starfield en 2026. Des rumeurs évoquent une refonte des voyages spatiaux, des portages sur PS5 et Switch 2, ainsi que des améliorations techniques d'envergure présentées en coulisses. Voici ce qu'il faut savoir sur cet avenir potentiel.
Depuis son lancement, Starfield suscite autant de passions que de débats
. Si l'univers créé par Bethesda est immense, certaines mécaniques, notamment liées à l'exploration, ont laissé une partie de la communauté sur sa faim, frustrée par une technique datée. Cependant, l'année 2026 pourrait marquer un tournant décisif pour le RPG spatial
. Selon de nouvelles informations rapportées par WindowsCentral
, une mise à jour d'envergure aurait été présentée à huis clos, promettant de corriger les défauts structurels du titre tout en élargissant considérablement son audience.
Une refonte technique pour briser les murs invisibles
Le cœur de cette rumeur concerne l'un des points les plus critiqués du jeu, les temps de chargement et la segmentation de l'espace
. Bethesda travaillerait activement à améliorer les mécaniques de vol spatial pour s'éloigner des écrans de chargement incessants. L'objectif serait d'offrir une expérience de traversée beaucoup plus fluide et continue
. Les sources indiquent que le moteur du jeu, le Creation Engine, a reçu des améliorations techniques significatives pour permettre cette évolution.
Bethesda travaille pour améliorer les mécaniques de vol spatial de Starfield et s'éloigner des écrans de chargement pour une traversée plus libre et continue.
Cette évolution technique ne serait pas uniquement bénéfique pour Starfield. En effet, ces optimisations du moteur graphique et physique serviraient de fondations pour les futurs titres du studio, dont le très attendu The Elder Scrolls 6
. Si ces promesses se concrétisent, cela pourrait transformer radicalement l'immersion, rapprochant enfin le jeu de la vision initiale d'une exploration sans limites.
L'ouverture vers la PlayStation 5 et la Switch 2
L'autre volet majeur de ces révélations concerne la fin potentielle de l'exclusivité console Xbox. Le rapport suggère que cette mise à jour de 2026 accompagnerait le lancement de Starfield sur PlayStation 5
, mais aussi sur la Nintendo Switch 2. Les développeurs s'attelleraient actuellement à optimiser le titre pour des appareils à « faible puissance
», ce qui inclut les consoles portables.
Cette stratégie d'ouverture s'inscrit dans la nouvelle politique de Microsoft, qui vise à rentabiliser ses investissements en portant ses licences phares sur les plateformes concurrentes. L'arrivée sur une console Nintendo, bien que surprenante au premier abord vu l'ambition technique du jeu, témoigne des efforts d'optimisation en cours chez Bethesda. Après de nombreux mois de rumeurs, le portage de Starfield est donc toujours d'actualités en coulisses.
Un Cyberpunk 2.0 ou une simple mise à jour ?
Il convient toutefois de tempérer les attentes. Si l'idée d'une refonte totale à la manière de Cyberpunk 2077
séduit les joueurs, les sources divergent sur l'ampleur réelle de cette mise à jour. Certains informateurs restent prudents, affirmant que le correctif ne sera pas aussi radical que ceux qu'ont connus le titre de CD Projekt RED, tandis que d'autres affichent un optimisme plus marqué. En parallèle, Bethesda a récemment teasé une « Terran Armada » dans un post anniversaire, ajoutant une couche de mystère sur le contenu narratif à venir.
Comme toujours avec ce type d'informations non officielles, la prudence est de mise. Mais nul doute que Bethesda va tenter de redresser la barre pour Starfield, qui est loin d'avoir eu l'impact espéré. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
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commentaire (1)
Il est trop tard chef faut passer a autre chose