Starfield va faire parler de lui cette semaine

Bethesda s'apprête à dévoiler de grandes nouveautés pour Starfield cette semaine. Entre une refonte des systèmes de jeu, une potentielle extension inédite et des rumeurs persistantes d'une sortie sur PlayStation 5, le RPG spatial joue gros pour reconquérir le cœur des joueurs.

Une mise à jour pour les fans, pas un Starfield 2.0

Si Starfield est un jeu avec lequel vous n'avez pas accroché tout de suite, ou si vous l'avez trouvé ennuyeux par moments, je ne pense pas que cela changera fondamentalement la donne.

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L'ombre de la mystérieuse Terran Armada

We ran this by Todd and he said his only visionary power is seeing running lanes in EA College Football 26. He appreciates all the passionate feedback on Starfield and we'll have more to share next week. — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) March 13, 2026















Un tournant décisif avec l'arrivée sur PlayStation 5

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. Après des mois de silence et une première extension qui a laissé la communauté sur sa faim,. Todd Howard, directeur créatif du jeu, a tenu à remercier les joueurs pour leurs retours passionnés, tout en gardant les pieds sur terre face aux attentes démesurées.Todd Howard a été très clair concernant la direction que prend le jeu. Contrairement à ce que certains espéraient,. L'objectif est d'enrichir le contenu pour ceux qui apprécient déjà le titre, plutôt que d'essayer de convaincre ses détracteurs.Néanmoins, les explorateurs assidus auront de quoi se réjouir. Tim Lamb, producteur créatif principal,. Ces ajustements sont cruciaux pour une communauté qui réclame plus de profondeur et d'immersion lors des trajets entre les planètes.Outre les améliorations de gameplay,. Avant le lancement de Starfield, Bethesda avait promis une extension majeure par an. Si Shattered Space a vu le jour en 2024, le deuxième contenu additionnel se fait douloureusement attendre et 2025 n'a vu aucun DLC arriver pour le RPG spatial. Grâce au teasing, et à certains bruits de couloir,L'absence de communication autour de cette extension a suscité une certaine frustration chez les joueurs. Les annonces de cette semaine devraient logiquement lever le voile sur ce nouveau chapitre narratif... Selon les fuites, sa sortie sur PlayStation 5 est prévue pour le mois d'avril, ce qui veut dire que la prise de parole a de grandes chances de concerner ce portage. Les précommandes pourraient même s'ouvrir dans la foulée.L'arrivée sur la console de Sony représente une opportunité inespérée de toucher un tout nouveau public. Si cette sortie s'accompagne d'une extension convaincante et d'une mise à jour solide,Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :