Starfield sur PS5 : la sortie de la version PlayStation pourrait avoir lieu dès cette année

Les joueurs PlayStation pourraient enfin explorer la galaxie dans Starfield, l'ambitieux RPG spatial de Bethesda. Selon les dernières informations, la version PS5 du jeu pourrait être lancée courant 2025, simultanément avec la prochaine grande extension prévue pour le titre.
La version PS5 de Starfield pourrait sortir avec la prochaine extension
Initialement sorti en septembre 2023 sur Xbox Series X|S et PC, Starfield
avait fait couler beaucoup d'encre, divisant les joueurs et les critiques à son lancement. Malgré ces débuts mitigés, Bethesda a progressivement amélioré l'expérience grâce à de multiples mises à jour
et à l'ajout régulier de contenus. Désormais, les rumeurs d'une sortie sur PS5
, persistantes depuis plusieurs mois, semblent se confirmer.
Dans un récent épisode du podcast Xbox Two Plus One
, Tom Warren de The Verge a affirmé que Bethesda aurait initialement envisagé de lancer la version PS5 de Starfield
en même temps que l'extension Shattered Space
en 2024.
Bien que ce projet n'ait pas abouti à ce moment-là, Warren indique que le portage PS5 serait désormais quasiment prêt et pourrait être disponible avec la prochaine extension majeure du jeu prévue plus tard en 2025.
Des indices concrets via le Bethesda Creation Kit
D'autres indices viennent appuyer ces déclarations : de récentes mises à jour du Bethesda Creation Kit
, l'outil de modding officiel du studio, suggèrent fortement que le portage sur PS5 est imminent. Les fichiers du kit comportent désormais des références explicites à la plateforme PlayStation
, signe tangible que la version PS5 approche de la finalisation.
Cependant, une interrogation demeure : comment cette version se comportera-t-elle techniquement, étant donné les défis d'optimisation rencontrés par Bethesda au lancement sur Xbox Series X|S et PC ?
Des avis partagés sur le lancement original de Starfield
Lors de la récente Game Developers Conference 2025, Nate Purkeypile, ancien développeur chez Bethesda, a évoqué les difficultés rencontrées par le studio sur Starfield
, expliquant que la taille colossale de l'équipe (plus de 500 développeurs) avait limité la liberté créative, impactant négativement le développement du jeu.
À l'inverse, le créateur de God of War, David Jaffe, avait salué le scénario comme « l'un des meilleurs du jeu vidéo moderne
». Des appréciations très contrastées, donc, qui témoignent de la nature complexe du titre.
Quel avenir pour Starfield et Bethesda en 2025 ?
L'année 2025 s'annonce cruciale pour Bethesda : outre cette potentielle sortie de Starfield
sur PS5, le studio a confirmé début mars qu'il continuerait à enrichir l'univers du jeu avec davantage de contenus, sans toutefois préciser leur nature exacte. Pendant ce temps, les fans attendent également des nouvelles concrètes sur The Elder Scrolls 6
, dont la sortie ne serait pas attendue avant au moins 2026, sur PC et Xbox Series X|S.
Reste à voir si Bethesda confirmera rapidement ces informations et rassurera les joueurs PlayStation impatients d'explorer à leur tour les confins de l'univers.
commentaire (0)