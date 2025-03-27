Starfield : Bethesda aurait perdu la liberté créative qui a fait le succès de Skyrim selon un ancien développeur

Bethesda aurait-elle perdu la recette magique qui a fait de Skyrim un succès légendaire ? Un ancien développeur dévoile les coulisses d'une évolution préoccupante.
Alors que Starfield connaît un succès certain malgré quelques réserves des joueurs
, beaucoup regrettent l'absence de cette « magie Bethesda
» qui a fait de Skyrim un jeu incontournable. Quatorze ans après sa sortie, Skyrim conserve encore une large communauté de passionnés
, prêts à arpenter sans fin les terres gelées de Bordeciel. Mais pourquoi cette magie semble-t-elle absente du dernier jeu du studio américain ?
La liberté créative disparue chez Bethesda
Selon Nate Purkeypile, ancien développeur ayant travaillé notamment sur Skyrim, Fallout et Starfield
, l'explication serait à chercher du côté de la liberté de création, aujourd'hui quasiment inexistante chez Bethesda. Lors d'une intervention récente à la Game Developers Conference, rapportée par PC Gamer
, Nate Purkeypile affirme que l'époque où les équipes pouvaient expérimenter librement appartient désormais au passé
. L'ancien développeur cite en exemple Griffenoire
, l'une des zones les plus iconiques de Skyrim, créée entièrement en marge du planning officiel :
Nous avions énormément de liberté à l'époque. Blackreach n'était absolument pas prévue au départ, nous l'avons simplement créée sur notre temps libre et intégrée par la suite.
Pour Nate Purkeypile, cette liberté permettait l'émergence spontanée d'idées originales, contrairement à aujourd'hui où chaque ajout serait systématiquement soumis à discussion :
Beaucoup de choses géniales dans Skyrim viennent directement de cette liberté, par opposition aux jeux conçus comme des listes à cocher et des décisions validées par comité.
Trop de réunions : le mal qui ronge Bethesda ?
Ce changement d'approche expliquerait notamment pourquoi Nate Purkeypile a quitté Bethesda durant le développement de Starfield. D'après lui, le studio se serait enlisé dans un processus interminable de réunions et de validations, ralentissant considérablement les prises d'initiatives créatives
. Cette évolution explique peut-être aussi pourquoi The Elder Scrolls 6 tarde autant à voir le jour
. Avec des équipes désormais composées de plusieurs centaines de personnes, il serait devenu impossible d'accorder aux développeurs la liberté d'autrefois sans provoquer un véritable chaos :
- Chaque idée doit désormais passer par une série interminable de validations.
- La taille des équipes rend ingérable la créativité spontanée qui a fait le succès de Skyrim.
- Les développeurs risqueraient même des sanctions en cas d'expérimentation non approuvée.
Il souligne clairement cette différence majeure :
Aujourd'hui, on pourrait se faire sanctionner pour ce type d'initiative libre. Tout a un coût, et avec 500 personnes, ce serait ingérable. Mais avec une équipe d'environ 100 personnes comme à l'époque, c'était plus facile à gérer et beaucoup d'idées intéressantes pouvaient émerger naturellement.
Nouveau projet en solo pour l'ancien de Skyrim
Désormais indépendant, Nate Purkeypile développe son propre jeu, The Axis Unseen, un jeu d'horreur en monde ouvert disponible l'an dernier sur Steam
. Une façon pour lui de renouer pleinement avec la liberté créative qu'il regrette tant chez Bethesda. Son projet profite d'ailleurs actuellement d'une promotion sur Steam, offrant aux joueurs une occasion idéale de découvrir ce nouveau titre et d'apprécier la vision authentique d'un vétéran de Skyrim.
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