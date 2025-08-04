Starfield sortirait finalement sur PS5 l'année prochaine, avec une nouvelle extension

Alors que Microsoft poursuit sa stratégie d'ouverture en portant ses exclusivités Xbox sur d'autres plateformes, de récentes rumeurs indiquent que le très attendu Starfield ne sortirait que l'année prochaine sur PlayStation 5. Ce lancement serait accompagné d'une toute nouvelle extension, après un accueil mitigé du premier DLC.
Initialement sorti uniquement sur Xbox Series X/S et PC
, Starfield
pourrait enfin franchir la frontière des consoles d'ici le printemps prochain. Une perspective séduisante pour les joueurs PS5 impatients de découvrir le RPG spatial de Bethesda, qui est espéré sur cette plateforme depuis de longs mois.
Un lancement PS5 prévu au printemps 2026
Selon les informations dévoilées par MP1st
, Microsoft viserait une sortie PS5 de Starfield entre mars et juin 2026
. Cette sortie coïnciderait avec l'arrivée du deuxième DLC majeur du jeu, prévu pour apporter de nombreux correctifs et améliorations demandés par la communauté. Toutefois, le média précise que Microsoft ne prévoit pas d'annoncer officiellement cette version lors de la prochaine édition de la gamescom
. La stratégie marketing pourrait encore évoluer selon l'état d'avancement du développement et les retours du public.
Plusieurs rumeurs évoquent le portage de Starfield sur PlayStation 5 depuis de longs mois, mais à l'heure actuelle, aucun mot officiel n'a été dit de la part de Microsoft ou Bethesda.
Des ventes décevantes pour le premier DLC en cause ?
Cette décision de porter Starfield sur PS5 aussi tard aurait été influencée par les performances commerciales jugées insuffisantes du premier DLC, Shattered Space
, lancé en septembre 2024. Malgré des attentes élevées, cette extension avait reçu des critiques mitigées et un accueil globalement négatif de la part des joueurs. Cette relative déception aurait incité Microsoft et Bethesda à élargir le public potentiel du jeu en ouvrant Starfield à l'écosystème PlayStation, où le titre pourrait bénéficier d'une seconde jeunesse, tout en retardant ce portage.
Le second DLC baptisé Starborn ?
Si le contenu précis de la deuxième extension reste encore mystérieux, une découverte faite l'an dernier montre que Bethesda aurait déposé la marque "Starborn"
. Ce nom, qui rappelle fortement l'univers de Starfield, pourrait donc correspondre au second DLC qui accompagnera la sortie PS5 du jeu. L'arrivée simultanée de cette nouvelle extension sur toutes les plateformes permettrait d'assurer une plus grande visibilité au lancement PS5 tout en dynamisant les ventes globales du jeu.
Une stratégie plus ouverte de Microsoft
Phil Spencer, patron de Xbox, avait affirmé vouloir proposer davantage de jeux Xbox sur les plateformes concurrentes, indiquant clairement que garder des exclusivités strictes « n'était pas une stratégie viable
». Depuis, plusieurs titres majeurs comme Hi-Fi Rush, Sea of Thieves ou encore Forza Horizon 5
ont été portés avec succès sur PlayStation et Nintendo. La venue de Starfield confirmerait définitivement cette volonté d'ouverture de la part de Microsoft
.
Malgré ces rumeurs insistantes, il faudra patienter avant d'obtenir une annonce officielle de la part de Bethesda ou Microsoft. En attendant, Starfield continue de vivre pleinement sur PC et Xbox Series, tandis que les possesseurs de PS5 peuvent désormais espérer profiter de l'épopée spatiale dès le printemps 2026.
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