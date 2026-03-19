Starfield : Son portage Nintendo Switch 2 est toujours en développement, mais ce n'est pas simple

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 mars 2026 à 11h36
Le portage de Starfield sur Nintendo Switch 2, qui serait toujours en préparation, donnerait du fil à retordre aux équipes.
Starfield : Son portage Nintendo Switch 2 est toujours en développement, mais ce n'est pas simple
Depuis la sortie de la Nintendo Switch 2, beaucoup de joueurs et de joueuses espèrent pouvoir embarquer pour une aventure spatiale grâce à un portage de Starfield. Si le développement de la version Nintendo Switch 2 de Starfield serait encore en cours, cela serait loin d'être chose aisée.

Le développement du portage de Starfield sur Switch 2 ne s'est pas fait « sans heurts »

starfield-environnement
En effet, selon l'insider réputé NateTheHate, qui a récemment répondu à un internaute sur Twitter/X à ce sujet, le développement de la version Nintendo Switch 2 de Starfield poursuit son cours. Toutefois, comme indiqué par NateTheHate, ce portage « ne s'est pas passé sans heurts » et serait donc un projet plutôt difficile pour les équipes. 


Des propos qui vont dans le même sens que ceux de shinobi602 qui avait indiqué, en février dernier, que le développement de cette version aurait subi un coup d'arrêt et qu'elle aurait été repoussée. Reste à savoir si le portage Nintendo Switch 2 de Starfield, qui n'a pas été officialisé par Bethesda, verra bel et bien le jour ou si les équipes abandonneront tout simplement le projet, en raison de difficultés trop élevées. Évidemment, nous vous tiendrons informés.

À lire également

Starfield sur Switch 2 : l'annulation du portage se précise

Starfield sur Switch 2 : l'annulation du portage se précise

Une officialisation de Starfield sur Switch 2 qui tarde

Si les informations de NateTheHate et de shinobi602 sont bien vraies, cela expliquerait pourquoi Bethesda n'a toujours pas officialisé la version Nintendo Switch 2 de Starfield. De nombreux joueurs et joueuses espéraient que ce portage allait être annoncé lors du Nintendo Direct de février 2026. Or, comme vous le savez probablement déjà, Bethesda n'a pas parlé de Starfield durant cet événement. Ce qui a grandement déçu la communauté.

Chargement du sondage...

0 votant

Une arrivée sur PS5, en attendant, pour Starfield

starfield-vaisseaux
Si les joueurs et les joueuses évoluant sur Nintendo Switch 2 doivent donc attendre encore un peu avant de pouvoir potentiellement se plonger dans Starfield, ce n'est pas le cas de celles et ceux étant sur PS5. Comme vous le savez probablement déjà, le titre de Bethesda arrive le 7 avril 2026 sur la dernière console de Sony/PlayStation. Date à laquelle le studio de développement lancera également l'extension Terran Armada.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Pour rappel, Starfield est actuellement disponible sur PC ainsi que sur Xbox Series. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies sur ces plateformes de jeu, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :
  • PC
    • Édition Standard → 34,79 € au lieu de 50 €, soit 30 % de réduction.
    • Édition Premium → 47,59 € au lieu de 70 €, soit 32 % de réduction.
  • Xbox
    • Édition Standard → 40,99 € au lieu de 80 €, soit 49 % de réduction.
    • Édition Premium → 57,69 € au lieu de 110 €, soit 48 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Bethesda pourrait définitivement abandonner la licence Starfield
Starfield 25 septembre 2026

Bethesda pourrait définitivement abandonner la licence Starfield

L'avenir de la nouvelle franchise spatiale de Bethesda semble incertain. Selon Kurt Kuhlmann, ancien concepteur principal du jeu, les résultats commerciaux de Starfield seraient insuffisants pour justifier le développement d'une suite, brisant ainsi l'espoir de voir la véritable vision de Todd Howard se concrétiser.
Starfield était une erreur de parcours selon l'un de ses concepteurs principaux
Starfield 18 septembre 2026

Starfield était une erreur de parcours selon l'un de ses concepteurs principaux

Kurt Kuhlmann, concepteur principal des systèmes chez Bethesda, s'est récemment confié sur le développement complexe de Starfield. Entre manque d'effectifs, processus rallongés et défis techniques inédits, le studio a dû sortir de sa zone de confort pour concrétiser la vision spatiale ambitieuse de Todd Howard.
Pour cet ancien développeur de Starfield, le titre n'est pas à la hauteur des attentes
Starfield 06 août 2026

Pour cet ancien développeur de Starfield, le titre n'est pas à la hauteur des attentes

Lors d'un long entretien, Nate Purkeypile (ancien développeur chez Bethesda) a fait quelques révélations sur le développement de Starfield et sur ce qu'il aurait fait pour améliorer cet univers.

commentaire (0)