Starfield : Son portage Nintendo Switch 2 est toujours en développement, mais ce n'est pas simple

Le portage de Starfield sur Nintendo Switch 2, qui serait toujours en préparation, donnerait du fil à retordre aux équipes.

Le développement du portage de Starfield sur Switch 2 ne s'est pas fait « sans heurts »

It's in development but it hasn't been a smooth process. Cross fingers and hope for the best. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) March 17, 2026

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Une arrivée sur PS5, en attendant, pour Starfield















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Depuis la sortie de la Nintendo Switch 2, beaucoup de joueurs et de joueuses espèrent pouvoir embarquer pour une aventure spatiale grâce à un portage deEn effet, selon l'insider réputé NateTheHate, qui a récemment répondu à un internaute sur Twitter/X à ce sujet,. Toutefois, comme indiqué par NateTheHate, ce portage « ne s'est pas passé sans heurts » et serait donc un projet plutôt difficile pour les équipes.Des propos qui vont dans le même sens que ceux de shinobi602 qui avait indiqué, en février dernier, que le développement de cette version aurait subi un coup d'arrêt et qu'elle aurait été repoussée. Reste à savoir si le portage Nintendo Switch 2 de, qui n'a pas été officialisé par Bethesda, verra bel et bien le jour ou si les équipes abandonneront tout simplement le projet, en raison de difficultés trop élevées. Évidemment, nous vous tiendrons informés.Si les informations de NateTheHate et de shinobi602 sont bien vraies, cela expliquerait pourquoi Bethesda n'a toujours pas officialisé la version Nintendo Switch 2 de. De nombreux joueurs et joueuses espéraient que ce portage allait être annoncé lors du Nintendo Direct de février 2026. Or, comme vous le savez probablement déjà, Bethesda n'a pas parlé dedurant cet événement. Ce qui a grandement déçu la communauté.Si les joueurs et les joueuses évoluant sur Nintendo Switch 2 doivent donc attendre encore un peu avant de pouvoir potentiellement se plonger dans, ce n'est pas le cas de celles et ceux étant sur PS5. Comme vous le savez probablement déjà, le titre de Bethesda arrive le 7 avril 2026 sur la dernière console de Sony/PlayStation. Date à laquelle le studio de développement lancera également l'extension Terran Armada.Pour rappel,est actuellement disponible sur PC ainsi que sur Xbox Series. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies sur ces plateformes de jeu, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :