Starfield serait plus grand et ambitieux que prévu

Très attendu,est enfin sur le point d'arriver, même si nous n'avons pas encore de date de sortie. Toutefois, le titre est récemment passé par une phase de test, ce qui n'est pas étonnant pour un jeu de cette ampleur, bien qu'il soit dépourvu de multijoueur.Comme le rapporte Colteastwood, dans un récent épisode du podcast XNC, ces testeurs auraient trouvé que Starfield « était plus grand et plus ambitieux que ce à quoi ils s'attendaient », alors même que les espoirs placés dans cette nouvelle licence sont élevés, parce qu'il s'agit d'un RPG fait par Bethesda. Bien qu'il faille prendre ces mots avec du recul, puisque l'exigence varie selon les attentes et les expériences, Starfield serait « plus grand que tout ce que Bethesda a fait dans Skyrim ».Ces dernières années, Bethesda a déjà fait preuve d'ambition pour son titre, en indiquant, que l'histoire serait plus longue et que le contenu serait plus conséquent. Mais ces premiers retours pourraient prouver que l'attente en vaut la chandelle, même s'il faut toujours faire preuve de prudence.Quoi qu'il en soit, nous serons bientôt tous fixés sur. Il s'agit de la première nouvelle licence depuis 25 ans de Bethesda, ce qui explique, en partie, l'engouement autour du jeu. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant Starfield, dont le gameplay , dans un article dédié, pour tout savoir de ce RPG spatial.