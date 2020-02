Starfield : Date de sortie, trailer, toutes les informations et détails

Date de sortie, trailer, histoire : retrouvez dans notre article toutes les informations et les détails à savoir concernant le projet de Bethesda, Starfield.

Starfield, c'est quoi ?

Bande-annonce de Starfield



Date de sortie de Starfield

Développé par Bethesda,est la nouvelle licence du studio qui a notamment œuvré sur les franchises Fallout et The Elder Scrolls. Annoncé en juin 2018, à l'occasion de l'E3 de la même année, Starfield reste on ne peut plus discret. Retour sur les informations partagées depuis son officialisation pour ne rien louper du prochain RPG.Comme nous vous le disions, peu d'informations ont été données par Bethesda, qui semble vouloir garder une part de mystère quant à. Cependant, lors de son officialisation, le studio nous a partagé de minces indices sur ce que proposera ce titre. Ainsi, nous pouvons noter qu'il s'agit d'un RPG, mêlant action et aventure spatiale, selon les propos tenus par Todd Howard. Malheureusement pour nous et les joueurs attendant impatiemment, le studio n'a pas été très loquace, et n'a rien précisé de plus à propos de. Néanmoins, le trailer pourrait cacher quelques indices.Pour le moment, seule une bande-annonce a été mise en ligne par Bethesda, lors de son annonce. Celle-ci, assez calme, pourrait nous en dire un peu plus sur ce RPG spatial. En effet, lors des premières secondes, un mot s'affiche, en bas à gauche de l'image (à partir de la quinzième seconde), et semble indiquer le mot « constellation », suggérant que les étoiles, les planètes, puissent avoir un rôle important dans le RPG. La suite du trailer nous montre une explosion (peut-être causée par un trou noir) aspirer le satellite que nous avons aperçu.Pour le moment, aucune date de sortie n'a été communiquée par les développeurs, mais étant donné l'absence de nouvelles informations durant l'année 2019, il y a fort à parier qu'il faille attendre encore de longs mois, voire années, avant de le voir sortir, même si Todd Howard avait affirmé, en 2018, que les équipes de développement avaient déjà « passé des années à réfléchir et à travailler » sur. Un lancement pour 2021 (ou après) est plus qu'envisageable. Quant aux plateformes sur lesquelles il sera disponible, outre le PC, il est possible quedébarque sur les consoles de nouvelle génération.Cet article sera naturellement mis à jour dès que Bethesda partagera de plus amples détails à propos de