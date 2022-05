Starfield reporte sa sortie à 2023, à son tour

Starfield reporte sa date de sortie

We can't wait for you to play Starfield, but we need some more time.



We’re so thankful for all the support and encouragement and are excited to show you the game soon. https://t.co/8YIDwmDeOq — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) May 12, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Décidément, il ne fait pas bon d'être un jeu (très) attendu ces derniers temps. Après The Day Before, pour ne citer que cet exemple, reporté au début de l'année 2023, alors qu'il devait normalement arriver en juin 2022, c'est au tour deEn effet, comme l'a annoncé Bethesda, dans une sobre publication, pour diverses raisons,. Le RPG spatial de Bethesda, la première nouvelle licence en 25 ans, a besoin de plus de temps pour lancer sa meilleure version. Une nouvelle qui était assez inattendue, notamment parce que nous nous apprêtions tous à découvrir du gameplay de Starfield à l'occasion de la conférence de Xbox et Bethesda, et, surtout, parce que la communication à son sujet était plutôt active ces derniers mois (contrairement à The Day Before , par exemple).Une très mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui l'attendaient en fin d'année, puisqu'il va falloir patienter quelques mois de plus. Starfield arrivera donc environ cinq ans après son annonce, lors de l'E3 2018. Espérons avoir de nouvelles informations à propos de Starfield assez rapidement, pour combler l'attente. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver toutes les informations de Starfield dans ce guide Cette fin d'année 2022 va donc être amputée d'un nouveau jeu, qui était probablement le plus attendu de cette période. Espérons que d'autres productions viennent s'inscrire dans le calendrier, pour que nous puissions profiter d'une fin d'année riche en découvertes., sur PC et Xbox Series.