Starfield : Phil Spencer confirme son arrivée sur d'autres plateformes

Exclusif à la Xbox et au PC depuis sa sortie, en 2023, Starfield devrait bel et bien arriver sur d'autres plateformes, notamment la PS5 et la Nintendo Switch 2.
En sortant en 2023 en tant qu'exclusivité Microsoft, et donc en se rendant uniquement disponible sur PC (Windows), Xbox Series et dans le Game Pass, Starfield s'est privé de la PS5 et de potentiellement énormément de joueurs
. Pas un problème pour Xbox qui a tout de même vu la première nouvelle licence de Bethesda en plus de 20 ans cartonner. Mais les choses pourraient changer d'ici peu de temps.
Phil Spencer, le directeur de Xbox, a effectivement déclaré que Starfield, l'un des plus grands jeux de cette génération, ne restera pas exclusif à Xbox
. Cette annonce reflète une stratégie plus large de Microsoft visant à rendre ses titres accessibles sur plusieurs plateformes, y compris potentiellement la PS5
.
Une stratégie en faveur de l'ouverture
Historiquement, Xbox et PlayStation se sont distinguées par leurs exclusivités : Xbox séduisait avec des jeux comme Halo et Gears of War, tandis que PlayStation dominait avec Uncharted, The Last of Us et God of War. Cependant, les modèles économiques des deux entreprises ont évolué. PlayStation a commencé à porter ses jeux sur PC après une période d'exclusivité sur PS5, tandis que Xbox mise sur une disponibilité multiplateforme, y compris des titres sur la Nintendo Switch et même la PS5, à l'image d'Indiana Jones et le Cercle Ancien, qui doit arriver sur la console de Sony durant ce printemps
.
Lors d'une interview récente avec le YouTuber Destin Legarie, Phil Spencer a clarifié cette approche en affirmant :
Il n'y a aucune raison pour moi de limiter un jeu à une seule plateforme si cela empêche de toucher un public plus large et de générer du succès commercial. Nous n'avons pas l'intention d'empêcher les jeux d'être disponibles sur d'autres plateformes. Cela ne nous convient pas.
L'annonce de Starfield sur PS5 ?
Bien que Starfield soit initialement exclusif à Xbox et PC, sa sortie sur PS5 semble de plus en plus probable
, surtout avec ces déclarations, qui ouvrent la porte à un portage. Avant l'acquisition de Bethesda par Microsoft, le jeu était en développement pour PS5, ce qui alimente encore davantage les rumeurs d'un portage. Phil Spencer a également laissé entendre que Xbox pourrait continuer à lancer ses jeux avec des sorties différées sur d'autres plateformes, un compromis qui permettrait de maintenir un intérêt pour son hardware tout en élargissant sa base de joueurs. Cela vaut également pour la Nintendo Switch 2, qui pourrait accueillir des licences appartenant à Xbox. Une rumeur l'évoquait même il y a quelques jours
.
Que ce soit cet été ou à l'automne, l'arrivée de Starfield sur PS5 pourrait marquer un tournant dans l'industrie
, soulignant une nouvelle ère d'ouverture pour les jeux Xbox et signant la fin des exclusivités permanente. Quoi qu'il en soit, comptez sur nous pour vous tenir au courant.
Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
- PC
- Édition Standard → 34,79 € au lieu de 50 €, soit 30 % de réduction.
- Édition Premium → 47,59 € au lieu de 70 €, soit 32 % de réduction.
- Xbox
- Édition Standard → 40,99 € au lieu de 80 €, soit 49 % de réduction.
- Édition Premium → 55,09 € au lieu de 110 €, soit 50 % de réduction.
commentaire (0)