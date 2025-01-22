Deux des meilleurs jeux de 2023 devraient sortir sur Switch 2

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 janvier 2025 à 12h34
Plusieurs gros portages devraient voir lieu sur la Switch 2, dont Elden Ring et deux autres jeux acclamés par les joueurs, sortis en 2023.
Deux des meilleurs jeux de 2023 devraient sortir sur Switch 2
Avec l'annonce récente de la Switch 2, les rumeurs sur les titres qui pourraient arriver sur la console vont bon train. Parmi elles, des cadors de l'industrie vidéoludique sortis ces dernières années, comprenant l'un des tous meilleurs, Elden ring.

Des GOTY sur la Switch 2 ?

Selon une nouvelle rumeur relayée par le YouTuber eXtas1s, qui est plutôt pertinent dans ses informations, plusieurs titres phares de Microsoft, dont Halo: The Master Chief Collection, Microsoft Flight Simulator 2024, Diablo 4 et Starfield, seraient en cours de portage vers la Switch 2. Bandai Namco serait également de la partie, avec les très attendus Elden Ring et Tekken 8.

Bien que cette information reste à prendre avec précaution, eXtas1s avait prédit avec justesse l'annonce d'Elden Ring: Nightreign lors des Game Awards 2024, renforçant légèrement la crédibilité de cette fuite.

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La console vient seulement d'être révélée, et le prochain rendez-vous pour les joueurs est programmé le 2 avril, date à laquelle Nintendo nous en dira plus sur cette console, probablement sa date de sortie ainsi qu'une partie des jeux disponibles au lancement. Cette annonce n'a pas manqué de faire réagir, et les joueurs ont plutôt apprécié cette très attendue révélation, puisqu'en moins d'une semaine, la chaîne YouTube américaine de Nintendo comptabilise plus de 19 millions de vues pour le trailer, ce qui est remarquable. 

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Quoi qu'il en soit, avec des hits comme Starfield, Diablo 4, Elden Ring et même Halo: The Master Chief Collection, la Switch 2 aura de solides arguments pour attirer les joueurs.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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