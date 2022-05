Starfield partage un nouveau concept art, avant une grande révélation en juin ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Bien qu'il ait été annoncé en 2018, en compagnie de The Elder Scrolls VI , à l'occasion de l'E3. Néanmoins, ces derniers mois, quelques détails ont été partagés par les développeurs, notamment sur le fait que nous aurons bien le droit à des compagnons, comme Vasco . Si Bethesda a expliqué l'ambition et la grandeur de son RPG à maintes reprises, nous n'avons pas encore vu ce que le titre nous proposera vraiment. Cela devrait se faire en juin 2022.Mais avant cette présentation probable, lors du Xbox & Bethesda Games Showcase , les développeurs ont publié un concept art, à l'occasion de la journée nationale de l'espace (aux États-Unis), qui a lieu le premier vendredi du mois de mai. Ainsi, sur cette image, nous apercevons un voyageur dans ce qui semble être une grotte, avec des insectes bioluminescents.Qui plus est, le texte précise que tous les joueurs, une fois lancés dans Starfield, devraient avoir le même objectif : « Je veux voir ce qu'il y a là-bas ».Nous devrions en savoir un peu plus à son sujet le 12 juin 2022, lors du Xbox & Bethesda Games Showcase. La sortie de Starfield est toujours programmée pour le 11 novembre 2022, sur PC, Xbox Series et via le Xbox Game Pass.