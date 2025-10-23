Starfield n'est pas au niveau des autres jeux Bethesda, mais son développeur n'est pas de cet avis

Quand il est comparé aux autres licences cultes du développeur et éditeur, Starfield est souvent considéré comme inférieur. Mais ce n'est pas le cas pour l'une des figures qui a donné vie au projet.
Bethesda est un studio derrière certaines des franchises les plus appréciées du jeu vidéo, qu'il s'agisse de The Elder Scrolls ou de Fallout. Mais leur dernière création en date, Starfield
, n'a pas connu le même succès que ses illustres prédécesseurs.
Pour certains, ce manque d'engouement aurait comme origine la diminution de la liberté créative au sein de Bethesda Softworks. D'autres reprochent au titre des défauts majeurs comme une mission payante
, un rythme pas assez soutenu, des bugs en pagaille ou de trop nombreux temps de chargement. Cependant, un ancien employé de Bethesda monte au créneau pour défendre le titre
.
Starfield est un « bon jeu » d'après l'une des anciennes figures emblématiques de Bethesda
Si vous suivez l'actualité de Bethesda depuis de nombreuses années, le nom de Bruce Nesmith
ne vous est peut-être pas inconnu. Concepteur de quêtes sur plusieurs jeux Elder Scrolls et Fallout, il a notamment été le lead designer de The Elder Scrolls V: Skyrim et a travaillé sur Starfield. S'il a quitté Bethesda en 2021 et qu'il reconnait que le titre n'est pas « du même calibre que les deux autres, vous savez, Fallout ou Skyrim », il a déclaré être fier du travail produit sur Starfield
.
Je pense que c'est un bon jeu. J'ai travaillé dessus ; je suis fier du travail que j'ai fait. Je suis fier du travail que les gens que je connaissais ont fait dessus. Je pense qu'ils ont fait un excellent jeu.
Cependant, il a conscience que le jeu a souffert dès son annonce d'attentes extrêmement élevées
de la part de la communauté car il est à la fois édité et développé par Bethesda.
Explorer l'espace serait trop ennuyeux dans le titre
Bruce Nesmith pense d'ailleurs que si Starfield avait été uniquement édité par Bethesda, il aurait reçu un accueil très différent
. De plus, il estime que la trop grande importance accordée à la génération procédurale de planètes est l'un des points qui font que le jeu ne plaît pas autant qu'escompté. Pourtant, il reconnaît lui-même être passionné par l'espace.
Il déclare dans le même entretien à FRVR qu'une « grande partie du travail que j'ai fait sur Starfield concernait les données astronomiques. Mais l'espace est intrinsèquement ennuyeux. Il est littéralement décrit comme le néant. Donc, à mon avis, se déplacer à travers ce n'est pas là que réside l'excitation
».
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