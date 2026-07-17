Bethesda officialise Fallout 3 Remastered ainsi que le retour d'un opus mythique

Les rumeurs concernant Fallout 3 Remastered s'enchaînaient sans confirmation de la part de Bethesda. Mais l'éditeur vient d'officialiser la nouvelle sur X avec une autre belle surprise en bonus.

À la surprise générale, Bethesda a publié le 17 juillet 2026 un long communiqué sur son compte X faisant office de feuille de route. L'éditeur et développeur y détaille ses plans pour ses grandes licences, évoquant des noms comme Starfield ou encore The Elder Scrolls VI.

Cependant, la licence la plus rentable de Bethesda à l'heure actuelle est Fallout. Entre la série très appréciée sur Amazon Prime Video et le succès constant de Fallout Shelter, la franchise a le vent en poupe. Cependant, des rumeurs annonçaient l'arrivée de Fallout 3 Remastered, sans jamais de réponse de la part de Bethesda. Mais la bonne nouvelle est enfin tombée !

Fallout 3 Remastered et Fallout: New Vegas Remastered confirmés

Dans ce très long communiqué, Bethesda confirme que Fallout 3 Remastered est une réalité et qu'il est en cours de développement. Mais il n'arrive pas seul puisque la version remasterisée de Fallout: New Vegas a elle aussi été officialisée dans le même message.

Nous savons également que de nombreux joueurs souhaitent redécouvrir les anciens titres de la saga Fallout. Bien que nous n'annoncions aucune date aujourd'hui, nous travaillons sur des versions remastérisées de Fallout 3 et de Fallout: New Vegas.

Si l'absence de date peut être frustrante pour les nostalgiques, savoir que les deux projets sont bien réels suffit pour raviver la flamme de certains admirateurs. Un tel choix n'est d'ailleurs pas surprenant au regard du succès de la série. La saison 2 se déroulant en grande partie à New Vegas, sortir une version remasterisée de Fallout: New Vegas permettrait aux nouveaux venus de prolonger l'expérience en découvrant ce titre culte.

Une franchise majeure dans laquelle Bethesda mise beaucoup

À l'heure actuelle, aucun autre détail n'a été communiqué, qu'il s'agisse d'un calendrier, d'un état de développement général… Bethesda a pu faire ce choix par prudence ou simplement pour jouer avec l'engouement de la communauté avant d'en dévoiler plus. Dans les deux cas, l'éditeur et développeur mise beaucoup sur Fallout (notamment sur le très attendu Fallout 5) et sur ses autres licences majeures dans les années à venir.

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Il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour obtenir de plus amples informations lors de l'événement spécial évoqué dans le segment dédié à Fallout. Celui-ci, organisé en 2027, marquera le 30e anniversaire de la licence et sera célébré en direct à Washington, D.C. Alors rendez-vous l'année prochaine pour plus de révélations ?