Starfield débarque enfin sur PS5 avec une date de sortie

Les rumeurs disaient vrai. L'exclusivité phare de la console de Microsoft s'apprête à atterrir sur la machine de Sony. Bethesda confirme l'arrivée de son épopée spatiale sur PlayStation 5, promettant une expérience enrichie et spécialement optimisée pour cette plateforme.

Une expérience complète et enrichie dès le lancement

Nous avons hâte d'accueillir au sein de Constellation les joueurs sur PlayStation 5. Définissez votre itinéraire, préparez-vous au décollage et lancez-vous dans l'exploration.















Une immersion renforcée par la manette DualSense

Deux éditions pour s'envoler vers les étoiles

Les bruits de couloir qui agitaient la toile depuis des mois sont désormais une réalité.. Le jeu de rôle spatial, jusqu'ici fer de lance de l'écosystème de Microsoft, va poser ses valises sur la console de Sony, comme nous nous y attendions. Cette annonce marque un tournant majeur dans la stratégie de distribution du studio, offrant aux possesseurs de la machine japonaise l'opportunité de plonger dans les Systèmes occupés et de forger leur propre aventure interstellaire.. Bethesda a confirmé que cette mouture intégrera l'intégralité des mises à jour déployées depuis la sortie initiale. Les explorateurs en herbe pourront ainsi profiter. Parmi ces ajouts majeurs, on compte des cartes de surface retravaillées pour une meilleure lisibilité, l'intégration du véhicule terrestre REV-8 qui dynamise grandement l'exploration planétaire, ainsi que le système des Créations.Le studio a pris le soin de peaufiner cette transition pour offrir la meilleure expérience possible. Le titre débarquera d'ailleurs accompagné de la toute nouvelle mise à jour Free Lanes, qui arrive à la même date.L'un des arguments majeurs de ce portage réside dans l'exploitation des spécificités techniques de la console de Sony.. Les gâchettes adaptatives réagiront différemment selon le type d'arme utilisé, qu'il s'agisse de votre arsenal personnel ou des canons de votre vaisseau.L'interface physique de la manette a également été mise à contribution. La barre lumineuse servira d'indicateur visuel pour surveiller votre santé et l'intégrité de votre blindage spatial. Le pavé tactile n'est pas en reste, proposant des raccourcis essentiels pour basculer rapidement entre les différentes vues, ou pour dégainer instantanément votre carte et votre scanner portable.. L'éditeur propose une approche simplifiée avec deux offres distinctes, disponibles en format physique ou numérique.L'édition standard dese concentre sur l'essentiel en proposant le jeu de base à un tarif classique. Pour les voyageurs désireux de prolonger l'expérience, l'édition premium regroupe le jeu, les extensions majeures telles que Terran Armada (qui sort aussi ce 7 avril) et Shattered Space, ainsi qu'un pécule de crédits pour le système de Créations. Des éléments cosmétiques exclusifs pour la faction Constellation et des bonus numériques viennent compléter cette offre plus exhaustive.Quoi qu'il en soit, après des mois de rumeurs, la date 7 avril est à marquer d'une pierre blanche pour tous les futurs joueurs de Starfield sur PS5.