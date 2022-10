Starfield : 500 personnes ont travaillé sur le plus grand projet de Bethesda

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis 2018, de nombreux joueurs attendent impatiemment, pour plusieurs raisons, et notamment parce que c'est Bethesda qui est derrière, mais aussi parce qu'il s'agit de la première nouvelle licence du studio depuis 25 ans, ce qui n'est pas rien. Avec le temps, nous en avons appris un peu plus sur le gameplay, et le monde que nous allons découvrir, avec par exemple 1000 planètes explorables Bien entendu, Starfield est l'un des plus gros projets de Bethesda, et dans un entretien avec PCGamesN , Nate Purkeypile, ancien artiste ayant œuvré sur plusieurs jeux, de Fallout 3 à Starfield, a donné quelques informations sur le RPG. Par exemple,. Pour faire Fallout 3 ou Skyrim, les développeurs avaient une base, un univers déjà créé. Dans le cas de Starfield, il faut partir d'une feuille blanche.Bethesda s'est donné les moyens de ses ambitions, puisque selon les mots de Nate Purkeypile, au moins 500 personnes ont travaillé sur Starfield, que ce soit sur l'aspect technique, l'histoire ou tout autre point fondamental dans un jeu. À titre de comparaison, Fallout 76, sorti en 2018, avait vu « 200 développeurs tout au plus ».L'avenir nous dira si le monde de Starfield est aussi ambitieux que ce que souhaite Bethesda, et l'imaginent certains joueurs. Si sa sortie était prévue pour ce mois de novembre, elle a finalement été reportée à la première moitié de 2023, sans que nous n'en sachions plus, pour le moment.