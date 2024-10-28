Starfield 2 sera une suite incroyable et prometteuse

Selon un ancien développeur de Bethesda, la suite de Starfield sera un jeu incroyable, et repoussera les limites.
Starfield 2
n'a pas encore été annoncé, mais il est probable qu'une suite voit le jour, une fois que tout le contenu post-lancement aura été publié. Si Bethesda souhaite surfer sur sa nouvelle licence en sortant plusieurs DLC, après Shattered Space qui a eu du mal à conquérir le public, il n'est pas impossible, bien au contraire, que Starfield 2 arrive
, et c'est ce qu'estime également Bruce Nesmith, ancien designer chez Bethesda.
Starfield 2 sera un jeu incroyable et prometteur
Si Starfield
a séduit une partie des joueurs de RPG, il n'a pas atteint l'impact massif auquel Bethesda Game Studios, le studio derrière Fallout et Elder Scrolls, nous avait habitués. Cependant, Bruce Nesmith, ancien designer chez Bethesda, est certain que Starfield 2 sera « un jeu incroyable
» quand il verra le jour.
Dans une récente interview avec VideoGamer, Bruce Nesmith, qui a quitté Bethesda en 2021, a expliqué que le studio avait pu construire sur les bases d'Oblivion et de Morrowind pour développer Skyrim
, l'un des jeux les plus appréciés de la société. Il prévoit que le même principe d'amélioration continue permettra de faire passer Starfield à un autre niveau avec sa suite
.
Quand nous avons créé Skyrim, nous avions l'avantage d'Oblivion, qui avait lui-même bénéficié de l'expérience de Morrowind. Tout était déjà là. Nous n'avions qu'à l'améliorer et y ajouter de nouvelles choses, sans repartir de zéro. Avec Starfield 2, le studio pourra répondre aux critiques des joueurs et inclure de nouvelles fonctionnalités, tout en corrigeant certaines imperfections du premier jeu.
Bruce Nesmith fait également le parallèle avec d'autres franchises comme Dragon Age et Assassin's Creed, qui ont dû attendre leur deuxième voire leur troisième opus pour devenir des succès indiscutables, et s'ouvrir à encore plus de joueurs. « Pour beaucoup de nouvelles franchises, le premier jeu dévoile des éclairs de génie mêlés à des éléments qui passent inaperçus. Il faut parfois attendre une ou deux suites pour qu'un jeu se bonifie et s'épanouisse pleinement.
»
Comme nous vous le disions, d'autres extensions payantes annuelles sont prévues, avec des rumeurs concernant la prochaine, qui serait intitulée Starborn
. En attendant, ce Starfield 2 est loin de voir le jour, puisque d'autres projets, notamment The Elder Scrolls 6
et Fallout 5, arriveront avant
.
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