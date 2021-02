L'E3 2021 100 % en ligne semble se confirmer

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour la première fois depuis sa création, en 1995, l'Electronic Entertainment Expo, connu sous le nom d'E3, n'a pas eu lieu en 2020, à cause de la situation sanitaire. Toutefois, les organisateurs (ESA) étaient bien décidés à relancer la cérémonie la plus populaire de l'industrie vidéoludique de l'année, puisqu'ils avaient annoncé, plus d'un an à l'avance, les dates de la version 2021.Les premiers détails sur cette conférence « nouvelle génération », puisque les organisateurs devront s'adapter au COVID-19, mais aussi à l'évolution du monde, commencent à émerger et. Cet événement se déroulera donc du 15 au 17 juin et, selon les informations rapportées par VGC , nous devrions retrouver un fonctionnement habituel, avec des conférences qui s'enchaînent, d'une durée pouvant aller jusqu'à deux heures.Contacté par VGC, l'ESA confirme que cette expérience sera différente et que des informations officielles seront bientôt partagées. Une excellente nouvelle pour l'industrie, puisque l'E3 reste la meilleure vitrine pour présenter ses projets, avec les Game Awards et la gamescom. Pour rappel, en avril 2020, l'ESA voulait « réimaginer » l'événement , afin de le rendre plus accessible, que ce soit pour les spectateurs ou éditeurs, entre autres.