Test Star Wars Zero Company : Accessible, tactique et immersif, la nouvelle réussite de Respawn

Star Wars s'attaque au genre tactique au tour par tour avec Zero Company, qui veut séduire les fans de la saga, mais aussi les néophytes du genre. Nous avons eu l'occasion de le tester, mais Bit Reactor a-t-il réussi son pari ?

Le genre de la stratégie tactique au tour par tour a longtemps traîné une réputation d'austérité, souvent réservé à une élite de joueurs aguerris prêts à braver des menus complexes et une difficulté impitoyable. Développé par le studio Bit Reactor, studio fondé par des vétérans de la saga XCOM, en collaboration avec Respawn Entertainment, Star Wars Zero Company entend bien casser ces codes. En transposant les mécaniques éprouvées du jeu de tir tactique dans l'univers créé par George Lucas, le titre réussit un tour de force : proposer une expérience « extrêmement accessible et facile à prendre en main », tout en conservant une vraie profondeur pour les amateurs du genre. Après plus d'une vingtaine d'heures passées aux commandes de notre escouade, le constat est particulièrement positif pour quiconque cherche une aventure tactique dynamique, cinématographique et accrocheuse.

Une immersion réussie en plein cœur de la Guerre des Clones

L'un des plus grands atouts du jeu réside dans sa capacité à retranscrire à merveille l'essence de la saga. Le scénario prend place en l'an 20 BBY (soit un an avant les événements du film La Revanche des Sith). Vous incarnez Hawks, un ancien officier de la République tombé en disgrâce après avoir échoué dans une mission cruciale. Pour racheter votre honneur, vous vous voyez confier la direction d'une unité d'élite de mercenaires, la Zero Company, chargée d'enquêter sur une faction mystérieuse appelée la Bobine Infinie. Menée par la troublante Fathom, cette secte cherche à répandre un mal mystérieux à travers la galaxie. C'est un vrai plaisir de constater que l'intrigue choisit de s'écarter des affrontements de masse de la Guerre des Clones pour se focaliser sur des opérations de l'ombre, portées par des blasters et des détonateurs thermiques plutôt que par une surutilisation des sabres laser.

Dès les premières minutes, le titre séduit par sa présentation très cinématographique. L'habillage visuel, le soin apporté aux décors et la qualité du doublage participent à crédibiliser cette plongée dans les heures sombres de la galaxie. L'univers se montre très bien retranscrit, avec une montée en puissance particulièrement bien dosée : les clins d'œil et les références à la saga ne vous sont pas assénés d'un coup dès la première heure, mais s'intègrent au fil de la progression. Si l'on regrette que certaines cinématiques narratives manquent parfois d'un peu de profondeur ou d'émotion, l'ensemble reste particulièrement gratifiant pour les fans de l'univers Star Wars.







Entre deux affrontements sur le terrain, vous retournez à votre base opérationnelle, un cargo désaffecté baptisé The Den. Dans ce hub que vous pouvez explorer à la troisième personne, vous interagissez avec vos hommes, achetez des améliorations ou lancez des opérations secondaires. Ces temps de pause renforcent l'attachement envers vos recrues. Car au-delà du simple jeu de tir, Zero Company intègre des mécaniques de camaraderie puisque vous êtes totalement libre de composer votre squad en piochant parmi des classes très variées (soldats de clone, dards mandaloriens, droids astromécaniques de soutien ou encore utilisateurs de la Force). Chaque membre d'escouade possède sa propre personnalité et ses quêtes dédiées, faisant rapidement oublier leur simple statut de pions sur un échiquier tactique.





Un gameplay accessible qui pousse à la réflexion et à l'action

Sur le champ de bataille, le titre brille par son efficacité. Chaque unité dispose d'un nombre de points d'action permettant de se déplacer, de tirer ou de se placer en mode de surveillance. Si la prise en main se montre immédiate grâce à une interface lisible et un didacticiel bien amené, toute la complexité du jeu se découvre après quelques heures de pratique. La liberté dans l'approche est bien réelle et constitue un atout majeur. Les choix sont multiples, vous pouvez contourner l'ennemi, détruire les couvertures à l'aide de grenades, projeter vos adversaires dans le vide grâce à la Force ou utiliser les tirs de couverture combinés de vos alliés.







Le jeu encourage un style de jeu nettement plus agressif que ses modèles. Grâce au système de Points d'Avantage, accumulés à chaque attaque réussie, vous débloquez des capacités dévastatrices en plein combat. La gestion des synergies entre les personnages, l'utilisation judicieuse des objets (soins, grenades fumigènes ou stimulantes) et la capacité de soutien demandent de bien réfléchir, d'anticiper et de calculer le moindre placement sous peine de voir votre ligne de défense s'effondrer. La diversité des missions principales est tout à fait correcte, garantissant une absence de répétitivité bienvenue lors des premières dizaines d'heures de jeu.

Le titre met également l'accent sur les choix et conséquences, tant sur le plan tactique que narratif. Vos décisions influencent la progression de vos recrues, mais aussi leur survie. Par défaut, le jeu intègre une mécanique de mort définitive. Si un combattant tombe au combat pour la troisième fois sans avoir été soigné au centre médical du vaisseau, il est perdu à jamais. Cette mécanique apporte une véritable tension dramatique à chaque fusillade. La gestion de la difficulté s'avère plutôt équilibrée étant donné qu'il peut être parfois frustrant de perdre un soldat chevronné ou d'échouer sur une mauvaise appréciation du terrain, mais cela fait partie intégrante de l'expérience tactique. Heureusement, cette option de mort permanente peut être désactivée pour les joueurs souhaitant profiter de l'histoire en toute sérénité.

Des scories techniques et une optimisation qui entachent le rythme

Malgré ces qualités indéniables, le tableau est légèrement nuancé par des soucis d'ordre technique et d'ergonomie qui viennent gâcher le rythme des parties. Le point noir le plus agaçant de notre côté concerne l'impossibilité de passer les mini-cinématiques de début et de fin de mission. Revoir systématiquement les mêmes animations d'atterrissage du vaisseau ou d'extraction crée une redondance inutile qui déconnecte le joueur pendant quelques secondes à chaque affrontement.

De plus, si les batailles restent fluides, la gestion via le hub souffre d'une optimisation clairement perfectible. Les déplacements en vue à la troisième personne pour gérer les compétences, la personnalisation des armes ou le choix de la prochaine destination sur la carte holographique s'accompagnent très souvent de chutes de FPS notables et de légers ralentissements, que ce soit sur PC ou consoles, avec une certaine rigidité dans le contrôle du personnage. On note également quelques bugs de caméra récurrents lors des zooms d'action en combat, qui finissent par cadrer un mur ou un obstacle au lieu de la fusillade. Si le jeu reste parfaitement jouable et bien moins buggé que d'autres ténors du genre à leur lancement, ces petites scories gâchent un peu la finition globale. La mise à jour day one pourrait toutefois grandement effacer ces soucis.