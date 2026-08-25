De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Star Wars Zero Company est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Développé par Bit Reactor et édité par EA, Star Wars Zero Company, qui est considéré comme un jeu tactique au tour par tour, est plutôt attendu par les fans de l'univers Star Wars, mais aussi par les amateurs du genre. Ainsi, de nombreuses personnes au sein de la communauté comptent se plonger dans le titre de Bit Reactor. Dès lors, certains d'entre eux se demandent alors si le jeu figure ou non dans le catalogue du fameux service de Microsoft et donc si un abonnement au Game Pass suffit ou non.

Dans ce qui suit, nous vous partageons toutes les informations à connaître à propos de l'arrivée de Star Wars Zero Company dans le Game Pass.

Star Wars Zero Company est-il dans le Game Pass ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Au moment où nous écrivons ces lignes, la réponse est négative : il n'est pas prévu que Star Wars Zero Company entre dans le catalogue du Game Pass, à ce jour. En effet, à travers les différentes communications officielles, Bit Reactor et EA n'ont pas annoncé son entrée dans le célèbre service de Microsoft.

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Néanmoins, il y a des chances que Star Wars Zero Company intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. Comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux débarquent très régulièrement dans ledit service, et ce, tous les mois, pour être plus précis. De ce fait, il se peut que Bit Reactor et EA décident de proposer Star Wars Zero Company dans le Game Pass à l'avenir. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons à jour cet article.

En attendant, et si vous désirez découvrir coûte que coûte Star Wars Zero Company, il va falloir passer par la case achat. Rappelons, par ailleurs, que Star Wars Zero Company sort le 27 août 2026 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.