Star Wars Zero Company est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 août 2026 à 15h30
De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Star Wars Zero Company est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Star Wars Zero Company est-il dans le Game Pass ?

Développé par Bit Reactor et édité par EA, Star Wars Zero Company, qui est considéré comme un jeu tactique au tour par tour, est plutôt attendu par les fans de l'univers Star Wars, mais aussi par les amateurs du genre. Ainsi, de nombreuses personnes au sein de la communauté comptent se plonger dans le titre de Bit Reactor. Dès lors, certains d'entre eux se demandent alors si le jeu figure ou non dans le catalogue du fameux service de Microsoft et donc si un abonnement au Game Pass suffit ou non.

Dans ce qui suit, nous vous partageons toutes les informations à connaître à propos de l'arrivée de Star Wars Zero Company dans le Game Pass.

Star Wars Zero Company est-il dans le Game Pass ?

star-wars-zero-company-personnages

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Au moment où nous écrivons ces lignes, la réponse est négative : il n'est pas prévu que Star Wars Zero Company entre dans le catalogue du Game Pass, à ce jour. En effet, à travers les différentes communications officielles, Bit Reactor et EA n'ont pas annoncé son entrée dans le célèbre service de Microsoft.

À lire également

Preview Star Wars Zero Company : Le jeu de stratégie tactique accessible qui va séduire les fans de la saga

Preview Star Wars Zero Company : Le jeu de stratégie tactique accessible qui va séduire les fans de la saga

Néanmoins, il y a des chances que Star Wars Zero Company intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. Comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux débarquent très régulièrement dans ledit service, et ce, tous les mois, pour être plus précis. De ce fait, il se peut que Bit Reactor et EA décident de proposer Star Wars Zero Company dans le Game Pass à l'avenir. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons à jour cet article.

Miniature vidéo

En attendant, et si vous désirez découvrir coûte que coûte Star Wars Zero Company, il va falloir passer par la case achat. Rappelons, par ailleurs, que Star Wars Zero Company sort le 27 août 2026 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Star Wars Zero Company : Heure de sortie en France et prétéléchargement
Zero Company 25 août 2026

Star Wars Zero Company : Heure de sortie en France et prétéléchargement

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Star Wars Zero Company en France, ainsi que des informations sur son prétéléchargement.
Star Wars Zero Company dévoile un dernier trailer explosif avant sa sortie
Zero Company 18 août 2026

Star Wars Zero Company dévoile un dernier trailer explosif avant sa sortie

À quelques jours de sa sortie officielle, Star Wars Zero Company fait monter la pression avec un trailer de lancement. Entre combats tactiques inspirés de XCOM et scénario sombre impliquant une secte séparatiste, le titre d'Electronic Arts promet une aventure riche marquée par des apparitions très attendues.
Star Wars Magellan : Le projet secret avec des Jedi et des Mandaloriens qui ne verra jamais le jour
Zero Company 17 août 2026

Star Wars Magellan : Le projet secret avec des Jedi et des Mandaloriens qui ne verra jamais le jour

Des images d'un action-RPG Star Wars inédit viennent de fuiter sur la toile. Développé par le studio Echtra Games avant sa fermeture, le projet Magellan promettait d'incarner un Jedi ou un Mandalorien dans une expérience multijoueur ambitieuse. Une nouvelle désillusion pour les fans de la galaxie lointaine.

commentaire (0)