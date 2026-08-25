Star Wars Zero Company : Heure de sortie en France et prétéléchargement

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 août 2026 à 14h54
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Star Wars Zero Company en France, ainsi que des informations sur son prétéléchargement.
Star Wars Zero Company : Heure de sortie en France et prétéléchargement

L'attente touche bientôt à sa fin : Star Wars Zero Company, le jeu tactique solo au tour par tour de Bit Reactor et EA, est sur le point de se rendre disponible sur consoles et PC. Plutôt attendu par les fans de la franchise et amateurs du genre, de nombreux joueurs et joueuses se questionnent à propos de l'heure de sortie de Star Wars Zero Company en France ainsi que sur son prétéléchargement. Des questions qui trouvent leur réponse dans ce qui suit.

Heure de sortie de Star Wars Zero Company en France

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Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Star Wars Zero Company doit se rendre disponible le 27 août 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X EA Star Wars, nous en savons plus à propos de l'horaire de lancement de Star Wars Zero Company.

Ainsi, d'après les informations partagées, l'heure de sortie de Star Wars Zero Company est fixée à 17h (heure française), le 27 août 2026. Cet horaire s'applique à toutes les plateformes de jeu. De ce fait, tous les joueurs et les joueuses sont logés à la même enseigne concernant le lancement de Star Wars Zero Company et pourront tous le découvrir au même moment.

Prétéléchargement de Star Wars Zero Company

Dans cette même publication, Bit Reactor et EA indiquent que le prétéléchargement de Star Wars Zero Company est disponible sur consoles et PC. Naturellement, il faut au préalable avoir précommandé l'une des éditions du titre pour être éligible. Si tel est le cas, le prétéléchargement devrait vous être proposé, et ainsi vous permettre d'être au rendez-vous pour la sortie de Star Wars Zero Company.

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D'ailleurs, si vous vous interrogez au sujet des éditions prévues pour Star Wars Zero Company, sachez que nous vous apportons tous les détails à connaître dans un article dédié.

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Rendez-vous donc le 27 août 2026 pour découvrir Star Wars Zero Company, qui se rendra, dès lors, disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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