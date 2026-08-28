Star Wars Zero Company s'offre un joli lancement, devant Star Wars Jedi

Attendu depuis de longs mois par les amateurs de stratégie, Star Wars Zero Company vient de réaliser un lancement historique sur Steam. En proposant une expérience tactique sans faille, le titre de Bit Reactor surpasse les records de Jedi Survivor et s'impose comme un véritable phénomène sur PC.

Les passionnés de stratégie et les inconditionnels de la galaxie lointaine trépignaient d'impatience de découvrir ce que le studio de développement Bit Reactor et l'éditeur Respawn Entertainment préparaient avec Star Wars Zero Company. Aujourd'hui, le verdict est tombé et les chiffres parlent d'eux-mêmes concernant cette expérience tactique au tour par tour. Cette nouvelle sortie ne se contente pas de trouver son public, elle pulvérise littéralement les records de la franchise dès ses premiers jours de commercialisation.

Un lancement historique qui bouleverse la galaxie

Le jeu d'aventure tactique vient officiellement de décrocher le titre du plus gros lancement Star Wars de toute l'histoire de la plateforme Steam (hors version LEGO). Une performance remarquable qui mérite d'être analysée en profondeur, d'autant qu'il ne s'agit pas du genre le plus populaire.

Suite à une vague de critiques extrêmement positives de la part d'une partie de la presse, qui a logiquement rassuré les joueurs en quête d'une approche inédite pour la saga spatiale, les précommandes de Star Wars Zero Company ont tout simplement explosé. À la suite de la publication des tests, le jeu s'est propulsé directement à la première place des meilleures ventes sur la boutique de Valve.

Cet engouement s'est logiquement traduit par une affluence massive le jour de la sortie officielle. Zero Company a atteint un pic impressionnant de 69 046 joueurs simultanés sur Steam, selon les données précises fournies par la base de données SteamDB. Il détrône ainsi Star Wars Jedi Survivor, qui détenait jusqu'alors le record absolu sur PC avec un pic de 67 855 utilisateurs connectés en même temps.

Sachant que le genre de la tactique au tour par tour s'épanouit naturellement sur ordinateur, observer un tel niveau d'engagement sur cette plateforme n'est pas totalement surprenant. Toutefois, surpasser un mastodonte de l'action-aventure grand public comme Jedi Survivor constitue un exploit retentissant pour un jeu dérivé.

Tout n'est pas rose non plus, puisque le titre ne bénéficie que de 73 % d'avis positifs sur la plateforme. La raison principale est son optimisation, loin d'être parfaite, comme nous l'avons souligné dans notre test. D'autres joueurs estiment également que l'aspect tactique n'est pas assez poussé, rendant l'expérience trop lisse. Les développeurs devront donc tenter d'inverser la tendance avec plusieurs mises à jour ces prochaines semaines.









Rappelons, en guise de conclusion, que Star Wars Zero Company arrive le 27 août 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur les plateformes suivantes :