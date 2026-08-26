Certains joueurs et joueuses se demandent si Star Wars Zero Company est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

Développé par Bit Reactor et édité par Respawn, Star Wars Zero Company est la dernière sortie se déroulant dans le très riche univers de Star Wars. S'il propose un gameplay tactique au tour par tour, de nombreux joueurs se posent la question quant au multijoueur ou à la présence de la coopération, qui pourrait très bien convenir au jeu. Ainsi, nous vous expliquons si Star Wars Zero Company est multijoueur et/ou coopératif.

Star Wars Zero Company est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative : Star Wars Zero Company ne dispose pas de dimension multijoueur et ne propose pas de coopération. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, le jeu tactique au tour par tour dans l'univers de George Lucas est une expérience 100 % solo, qui peut, pour rappel, être découverte dès le 27 août 2026, et ce, sur diverses plateformes de jeu.









Soulignons le fait que cette information est notamment visible sur la page Steam du jeu, sur laquelle nous pouvons effectivement lire dans un encart situé à droite la mention « Solo », juste au-dessus de « Succès Steam ». Lorsque du multijoueur ou de la coopération est disponible, cela est indiqué à cet emplacement. Ce détail confirme donc que Star Wars Zero Company n'est pas un jeu multijoueur et n'est pas un jeu coopératif non plus. Il ne sera donc possible de jouer à la nouvelle production vidéoludique de Bit Reactor et Respawn qu'en solo.

Rappelons, en guise de conclusion, que Star Wars Zero Company arrive le 27 août 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur les plateformes suivantes :