Star Wars Zero Company est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 août 2026 à 17h53
Certains joueurs et joueuses se demandent si Star Wars Zero Company est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.
Star Wars Zero Company est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Développé par Bit Reactor et édité par Respawn, Star Wars Zero Company est la dernière sortie se déroulant dans le très riche univers de Star Wars. S'il propose un gameplay tactique au tour par tour, de nombreux joueurs se posent la question quant au multijoueur ou à la présence de la coopération, qui pourrait très bien convenir au jeu. Ainsi, nous vous expliquons si Star Wars Zero Company est multijoueur et/ou coopératif

Star Wars Zero Company est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative : Star Wars Zero Company ne dispose pas de dimension multijoueur et ne propose pas de coopération. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, le jeu tactique au tour par tour dans l'univers de George Lucas est une expérience 100 % solo, qui peut, pour rappel, être découverte dès le 27 août 2026, et ce, sur diverses plateformes de jeu.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Soulignons le fait que cette information est notamment visible sur la page Steam du jeu, sur laquelle nous pouvons effectivement lire dans un encart situé à droite la mention « Solo », juste au-dessus de « Succès Steam ». Lorsque du multijoueur ou de la coopération est disponible, cela est indiqué à cet emplacement. Ce détail confirme donc que Star Wars Zero Company n'est pas un jeu multijoueur et n'est pas un jeu coopératif non plus. Il ne sera donc possible de jouer à la nouvelle production vidéoludique de Bit Reactor et Respawn qu'en solo.

À lire également

Test Star Wars Zero Company : Accessible, tactique et immersif, la nouvelle réussite de Respawn

Test Star Wars Zero Company : Accessible, tactique et immersif, la nouvelle réussite de Respawn

Rappelons, en guise de conclusion, que Star Wars Zero Company arrive le 27 août 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur les plateformes suivantes :

  • PC
    • Édition Standard0 € au lieu de 0 €, soit 0 % de réduction.
  • Xbox Series
    • Édition Deluxe55,99 € au lieu de 70 €, soit 20 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Test Star Wars Zero Company : Accessible, tactique et immersif, la nouvelle réussite de Respawn
Zero Company 26 août 2026

Test Star Wars Zero Company : Accessible, tactique et immersif, la nouvelle réussite de Respawn

Star Wars s'attaque au genre tactique au tour par tour avec Zero Company, qui veut séduire les fans de la saga, mais aussi les néophytes du genre. Nous avons eu l'occasion de le tester, mais Bit Reactor a-t-il réussi son pari ?
Star Wars Zero Company est-il dans le Game Pass ?
Zero Company 25 août 2026

Star Wars Zero Company est-il dans le Game Pass ?

De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Star Wars Zero Company est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Star Wars Zero Company : Heure de sortie en France et prétéléchargement
Zero Company 25 août 2026

Star Wars Zero Company : Heure de sortie en France et prétéléchargement

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Star Wars Zero Company en France, ainsi que des informations sur son prétéléchargement.

commentaire (0)