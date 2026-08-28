Star Wars Zero Company : La liste complète des trophées et succès

Star Wars Zero Company possède plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer afin d'obtenir le 100 % ou Platine. Nous vous dévoilons la liste complète.

Disponible depuis la fin du mois d'août 2026, Star Wars Zero Company dispose, comme la plupart des autres jeux, de divers trophées et succès. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui désirent empocher le 100 % ou Platine du titre de Bit Reactor doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Star Wars Zero Company.

La liste des trophées et succès de Star Wars Zero Company

Afin d'obtenir le 100 % ou Platine de Star Wars Zero Company, qui se nomme « Légende de la Compagnie Zéro », les joueurs et les joueuses doivent impérativement terminer l'histoire principale, effectuer certaines actions et jouer dans des difficultés précises.

Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès de Star Wars Zero Company.

Trophée Action Légende de la Compagnie Zéro A terminé tous les autres trophées. Mercenaire A terminé le jeu avec la difficulté Histoire ou supérieure. Dans une galaxie lointaine, très lointaine…. A terminé la première mission. Vétéran A terminé le jeu avec la difficulté Normale ou supérieure. Code vestimentaire A personnalisé un ou une membre de la Compagnie Zéro. Agent A terminé le jeu avec la difficulté Difficile ou supérieure. Bon marché A fait un achat au marché noir. Capitaine A terminé le jeu avec la difficulté Experte. Légende A terminé le jeu avec la difficulté Experte et le mode Beskar activé. Infâmes malandrins A terminé la mission "Espionnage". Fathom sort de l'ombre A terminé la mission "Eaux sombres". Un tas de ferraille en moins A terminé la mission "Le repaire des contrebandiers". Au sommet A terminé la mission "Victimes de guerre". Ça fait passer le temps A terminé la mission "Renseignements ennemis". Tu sais, moi et les probabilités... A réussi un tir avec 10 % ou moins de chances de toucher ! Fais-le, ou ne le fais pas A raté un tir avec 90 % ou plus de chances de toucher ! Libération de Luunata A terminé la mission "Derrière les lignes ennemies". Ordre Nouveau A terminé la mission "Opération Stillwatch". Par la Force des choses A utilisé la Force pour provoquer une collision entre deux ennemis par traction ou poussée. Guerre dans la jungle A terminé la mission "Infiltration". À ton service A terminé la mission "Comptes à régler". Amitié de longue date A atteint le niveau de lien Très élevé entre Hawks et Trick. Camarades d'armes A atteint le niveau de lien Très élevé entre Hawks et Luco. Un élément naturel de la vie A perdu un ou une membre de la Compagnie Zéro. C'est ton attention qui détermine ta réalité A utilisé un point d'aptitude. La fin de l'Infini A terminé la mission "La Spire infinie". Comme les trois doigts de la main A atteint le niveau de lien Très élevé entre Hawks et Kabb. Classe et distinction A atteint le niveau de lien Très élevé entre Hawks et Jae. Parole d'honneur A atteint le niveau de lien Très élevé entre Hawks et Cly. Causes perdues A atteint le niveau de lien Très élevé entre Hawks et Tel. Des héros dans les deux camps A atteint le niveau de lien Très élevé entre Trick et Luco. Par-delà les titres A atteint le niveau de lien Très élevé entre Kabb et Jae. Comme larrons en foire A atteint le niveau de lien Très élevé entre 2 agents personnalisés. Bip boop ! A atteint le niveau de lien Très élevé entre 2 astromécanos. Le soldat A terminé l'histoire de Trick. L'Umbarien A terminé l'histoire de Luco. Le boxeur A terminé l'histoire de Kabb. La baronne A terminé l'histoire de Jae. La Mandalorienne A terminé l'histoire de Cly. La Padawan A terminé l'histoire de Tel. En service A terminé 50 missions optionnelles. Faux pas A expulsé un ennemi de la zone de combat. Je te domine A éliminé 10 ennemis depuis une position en hauteur. Escouade.exe A terminé une mission avec 4 astromécanos. Les véritables fans savent A éliminé 1 138 ennemis lors de missions tactiques. Fi des fanatiques A vaincu un ennemi fanatique en un seul coup. Signez ici A recruté un agent. Effectif complet A recruté 20 agents en une seule campagne. Le travail paie A déverrouillé une récompense régionale. À travers les étoiles A déverrouillé toutes les récompenses régionales. Il n'y aura pas de négociation A débloqué le prix de la roulette Hutt 3 fois. Équipement complet A équipé 4 mods d'arme à une arme. Touche personnelle A personnalisé une arme.









Rappelons, en guise de conclusion, que Star Wars Zero Company arrive le 27 août 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur les plateformes suivantes :