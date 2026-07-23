Star Wars Zero Company révèle sa durée de vie

Bit Reactor a, récemment, évoqué la durée de vie de Star Wars Zero Company en partageant une estimation.

À la fin du mois d'août de cette année 2026, les joueurs et les joueuses vont pouvoir découvrir le jeu tactique solo au tour par tour du studio Bit Reactor, Star Wars Zero Company. Étant donné que sa sortie n'est plus si lointaine que cela, la communication autour du titre s'intensifie. D'ailleurs, les développeurs ont partagé des informations sur la durée de vie de Star Wars Zero Company, qui proposera une aventure plutôt conséquente.

La durée de vie de Star Wars Zero Company évoquée

En effet, durant une session Q&A sur Discord, le studio de développement Bit Reactor a révélé quelques détails concernant la durée de vie de Star Wars Zero Company. Ainsi, selon le « lead producer » du titre, Caydence Funk, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à un périple d'environ 30-40 heures :

En fonction de votre niveau de difficulté et de votre expérience dans le genre stratégique, nous estimons qu'il faudra environ 30 à 40 heures à un joueur moyen pour terminer la campagne principale.

Comme spécifié par Caydence Funk, le niveau de difficulté et la connaissance du genre de chacun peuvent avoir une incidence sur le temps de jeu nécessaire pour venir à bout de Star Wars Zero Company. Le studio en a profité pour indiquer que le mode New Game+ ne sera pas disponible et que Star Wars Zero Company possède une structure plutôt linéaire.

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De la linéarité pour Star Wars Zero Company

Bit Reactor a spécifié que Star Wars Zero Company dispose d'une structure assez linéaire. Il ne faut donc pas s'attendre à plusieurs embranchements narratifs ou bien à de potentielles romances. Le studio a tout de même parlé de « certains moments de l'intrigue », qui peuvent « varier selon la composition de votre escouade », mais précise bien que le récit est linéaire.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Star Wars Zero Company arrive le 27 août 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.